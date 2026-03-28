Orbán Viktor: Egy ukránbarát kormány tönkretenné Magyarországot

Pécel, a Kossuth tér Orbán Viktor országjárásának következő állomása. A héten minden este lehetett a miniszterelnökkel találkozni: hétfőn Kecskeméten, kedden Nagykanizsán, szerdán Esztergomban, csütörtökön Törökszentmiklóson mondott nagy tömegek előtt beszédet. Pénteken duplázott: kora délután Veszprémben lépett színpadra, majd Győrben, a Széchenyi téren tartott beszédet. A miniszterelnököt hatalmas éljenzéssel fogadták Pécelen, mindenki a kormányfő felszólalására várt.

Azért jöttem, hogy az áprilisi választáson támogassák Katus Norbertet – kezdte beszédét országjárásának péceli állomásán a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint a képviselőjelölt egy becsületes ember és miután a Fidesz–KDNP megnyeri a választást, ilyen politikusokra van szüksége az Országgyűlésbe.

Előbb azonban meg kell nyerni a választást, addig pedig még van két hét

– mutatott rá Orbán Viktor.

Arra bíztatta az embereket, beszéljenek az ismerőseikkel és figyelmeztessék őket, mi is a választás tétje. Arról is beszélt, általában három féle ember van ezeken a nagygyűléseken. Vannak a kormánypárti szavazók, akiknek egy közös szenvedélyük van: Magyarország. Vannak bizonytalanok is, akik még nem döntöttek, de nyitottak a jobboldalra.

Vannak azonban tiszások is, akik azért jöttek, hogy elrontsák a mi együttlétünket

– mondta a kormányfő. Orbán Viktor szerint utóbbi csoportnak meg kell értenie, hogy ők csak vendégek, és nem ronthatják el a jobboldal találkozóját. „Nem hagyjuk” – kezdte el a tömeggel skandálni a miniszterelnök.

– Azt a jótanácsot adnám a tiszásoknak, hogy ne hagyják, hogy megkeményedjen a szívük, ugyanis gyűlöletre nem lehet hazát építeni – jelentette ki a miniszterelnök. Elmondta, a tiszások egy ukránbarát kormányt akasztanának a magyarok nyakába. Hozzátette, a brüsszeli elit hitelekkel akarja kifosztani az európaiakat, az uniós országokat, a pénzt pedig Ukrajnának adnák. Felhívta a figyelmet, a hiteleket csak akkor kellene visszafizetni, hogyha Ukrajna legyőzte Oroszországot, és Oroszország kártérítést fizetett.

Ezekkel a hitelekkel adósrabszolgává válna a magyarok több generációja

– hangsúlyozta Orbán Viktor.