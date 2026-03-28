Orbán Viktor: Egy ukránbarát kormány tönkretenné Magyarországot

Pécel, a Kossuth tér Orbán Viktor országjárásának következő állomása. A héten minden este lehetett a miniszterelnökkel találkozni: hétfőn Kecskeméten, kedden Nagykanizsán, szerdán Esztergomban, csütörtökön Törökszentmiklóson mondott nagy tömegek előtt beszédet. Pénteken duplázott: kora délután Veszprémben lépett színpadra, majd Győrben, a Széchenyi téren tartott beszédet. A miniszterelnököt hatalmas éljenzéssel fogadták Pécelen, mindenki a kormányfő felszólalására várt.
Azért jöttem, hogy az áprilisi választáson támogassák Katus Norbertet – kezdte beszédét országjárásának péceli állomásán a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint a képviselőjelölt egy becsületes ember és miután a Fidesz–KDNP megnyeri a választást, ilyen politikusokra van szüksége az Országgyűlésbe.
Előbb azonban meg kell nyerni a választást, addig pedig még van két hét
– mutatott rá Orbán Viktor.
Arra bíztatta az embereket, beszéljenek az ismerőseikkel és figyelmeztessék őket, mi is a választás tétje. Arról is beszélt, általában három féle ember van ezeken a nagygyűléseken. Vannak a kormánypárti szavazók, akiknek egy közös szenvedélyük van: Magyarország. Vannak bizonytalanok is, akik még nem döntöttek, de nyitottak a jobboldalra.
Vannak azonban tiszások is, akik azért jöttek, hogy elrontsák a mi együttlétünket
– mondta a kormányfő. Orbán Viktor szerint utóbbi csoportnak meg kell értenie, hogy ők csak vendégek, és nem ronthatják el a jobboldal találkozóját. „Nem hagyjuk” – kezdte el a tömeggel skandálni a miniszterelnök.
– Azt a jótanácsot adnám a tiszásoknak, hogy ne hagyják, hogy megkeményedjen a szívük, ugyanis gyűlöletre nem lehet hazát építeni – jelentette ki a miniszterelnök. Elmondta, a tiszások egy ukránbarát kormányt akasztanának a magyarok nyakába. Hozzátette, a brüsszeli elit hitelekkel akarja kifosztani az európaiakat, az uniós országokat, a pénzt pedig Ukrajnának adnák. Felhívta a figyelmet, a hiteleket csak akkor kellene visszafizetni, hogyha Ukrajna legyőzte Oroszországot, és Oroszország kártérítést fizetett.
Ezekkel a hitelekkel adósrabszolgává válna a magyarok több generációja
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
Az olcsó olajról való leválás kapcsán a miniszterelnök kifejtette, ebben a helyzetben búcsút mondhatunk a rezsicsökkentésnek, és a védett áraknak a benzinkutakon. Nem szabad, hogy olyan kormány alakuljon, ami leválna az olcsó energiáról – jelentette ki a miniszterelnök, majd az utóbbi négy évről úgy szólt: igazságtalan volt, ugyanis olyan háború következményeit kellett kezelni Magyarországon, amiről mi nem tehettünk.
Rámutatott: 2022-ben, a háború kitörése előtt hazánk a külföldről hozott energiáért hétmilliárd eurót fizetett, utána már 17 milliárd eurót. Mint mondta,
ebből a hiányzó tízmilliárd euróból lehetett volna építeni 1500 kilométer autópályát, vagy negyven új kórházat.
Ha nincs a háború árnyéka, kétszer-háromszor olyan gyorsan tudnánk haladni – hangsúlyozta.
De mit lehet tenni ebben a helyzetben? Orbán Viktor szerint nem sopánkodni kell, a kormány tartotta a korábbi célkitűzéseit. Példaként többek között megemlítette, hogy hiába volt csak egy százalékos gazdasági növekedés, 11 százalékos minimálbért vezetett be. Felidézve az ebben a ciklusban bevezetett fiatalokat és családokat támogató intézkedéseit, kijelentette:
Hiába van háború, a kormány ki fog tartani a magyar családok mellett!
– Nekünk nem csak nemzeti, hanem keresztény kormányunk van – jelentette ki Orbán Viktor. Kiemelte, a kormány olyan emberekből áll, amelyek tudják, hogy meg kell becsülni az egész életüket ledolgozó időseket. Ezért visszavezette a kormány a 13. havi nyugdíjat, és megkezdte a 14. havi nyugdíj visszaépítését.
Kiemelte, „most kiemelten fontos, hogy sikeresen meg tudjuk újítani a háborúellenes szövetséget. Nemet mondani ugyanis nem könnyű, de nekünk ebben komoly tapasztalatunk van”.
A miniszterelnök elmondta, a polgári, nemzeti oldal már többször az ország érdekeit szem előtt tartva, nemet mondott a nemzetközi beavatkozásokra.
89-ben nemet mondtunk a szovjeteknek. Később a migráció kapcsán nemet mondtunk a németeknek. Most pedig nemet mondunk a brüsszelitáknak a háború kérdésében
– jelentette ki a kormányfő. Elmondta, a következő kormánynak a háborúból való kimaradáshoz hárommillió támogató szavazatra van szüksége.
Végezetül a miniszterelnök megköszönte a résztvevőknek hogy eljöttek a gyűlésre, majd háláját fejezte ki az eddigi támogatásért a Pest vármegyei lakosoknak. Mint mondta, a kormány igyekezett erre rászolgálni: több mint 350 beruházás érkezett a vármegyébe. Megköszönte az ő személyének szóló támogatást is, hiába fenyegették meg életveszélyesen az ukránok.
Látják: most jön a java. A java nem mögöttünk van, hanem előttünk. Van még elég golyó a táskában, nagy dolgokat fogunk csinálni a következő négy évben is.
– jelentette ki, majd hozzátette: „készen állok, hogy megcsináljuk a következő négy évet, hiába fúj szembeszél, hiába lesz háború. Megint fantasztikus négy éve legyen Magyarországnak”.
