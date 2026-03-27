Orbán Viktor: A tiszások még várhatnak, nem két nap az élet

Folytatódik Orbán Viktor országjárása, amely a mai napon, március 27-én két helyszínre: Veszprémbe és Győrbe is ellátogatott. Az eseményen ezúttal is hatalmas tömeg gyűlt össze a Széchenyi téren, a zord időjárás ellenére is, és ahol Szijjártó Péter után a miniszterelnök is beszédet mondott, akit az egybegyűltk hatalmas ovációval fogadott.

Győri országjárás: ezt mondta el Orbán Viktor

A magyar miniszterelnök arról beszélt, hogy igazságtalan évek vannak Magyarország mögött, sezmbe fújt a szél. De a magyar kormány harcolt és a nehéz körülmények közepette is kitűztek célokat. Azt ígérte, hogy amennyiben most felhatalmazzák a választók,

a következő ciklusban 5 millió magyar fog dolgozni és az átlagfizetés eléri az 1 millió forintot.

Mert az nem helyénvaló, hogy munkaképes emberek nem dolgoznak. Aki boldogulni akar, annak dolgoznia kell. Ezért hoztak létre új munkahelyeket tömegével, amelyért köszönet jár legelőször is Szijjártó Péternek - írja a Világgazdaság.

A családoknak is meg kell kapni a nekik járó elismerést, a fiatalok segítésében pedig világrekordot állítottak fel.

Az ukránokért mindent megtettek, amit lehetett, a lelkiismeretünk tiszta. De világosan megmondjuk, hogy kedves ukránok, nem fogjuk a kedvetekért tönkretenni Magyarországot. "Nem adjuk a fiainkat és a pénzünket sem".

Kijev célja, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon. "Ukránbarát kormány akartok, kedves tiszások" – szólt ki az ellenzéki tüntetőknek. Azt javasolta a győrieknek, hogy újítság meg a háborúellenes szövetséget, amit még 2002-ben kötöttek.

A kérdés, hogy ki képes nemet mondani a háborúra, mert ezt Európával szemben kell megtenni. Orbán Viktor felidézte, ők nem először mondanak nemet: 1989-ban nemet mondtak a szovjeteknek, a 2015-ös migrációs válság során a németeknek mondtak nemet, 2022-ben Brüsszelnek mondtak nemet a háborúra, most pedig csak ők képesek nemet mpondai az ukránoknak, hogy megőrizzék Magyarország fejlődését.

Ehhez két dolog kell.

Nemzeti egység. Tapasztalat.

Megértem a tiszásokat. Hatalomra szeretnének jutni. Értem. Azt is megértem, ha valaki szeretne miniszterelnök lenni. De kérdés, mire van szüksége az országnak? Most nem kalandozásra, hanem tapasztalatra, biztonságra. És vállalom, hogyha támogatnak, ezt meg is adom Magyarországnak

– fogalmazott a kormányfő.

A tiszások még várhatnak, nem két nap az élet

Végezetül Orbán Viktor köszönetet mondott az elmúlt 36, 16 és 4 évért.

Hálás vagyok, hogy elviseltek minden este a nappaliban a tévében. Nincs helye elérzékenyülni, a miniszterelnököt a golyó se fogja. De emberből van, számít minden jó szó. nem csak köszönöm, hanem hálás is vagyok

– zárta a szavait a magyar miniszterelnök Győrben.