Országjárás: már most rengetegen vannak, így várják Orbán Viktort Pécelen

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 28. 15:32 / FRISSÍTÉS: 2026. március 28. 15:41
Zsúfolt terek fogadják a miniszterelnököt az országban, nincs ez másként Pécelen sem.
Eddig mindenütt nagy sikert aratott Orbán Viktor országjárása, a sorhoz pedig Pécel is csatlakozott. Rengetegen vannak, mindenki Orbán Viktor felszólalására vár a Kossuth téren.

Orbán Viktor Országjárás Pécel 2026.03.28.
Fotó: MW /  Kurucz Árpád

"Újabb nap, újabb országjárás! Találkozzunk ma 16:00 órakor Pécelen, a Kossuth téren! Legyél ott te is!" - írta Facebook-oldalán korábban a kormányfő, kérésének pedig rengetegen eleget is tettek.

A miniszterelnök a hétvégén nem pihen, vasárnap Békéscsabán fog felszólalni. Nem lehet ok panaszra, ha ott is olyan tömeg lesz, mint Pécelen jelenleg:

 

 

