Bárdosi Sándor kiakadt Zelenszkij kijelentésén: Nem elég, hogy az oroszokkal harcol, még fenyegeti egy harmadik ország lakosságát?

Ma Debrecen ad otthont az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlésnek, amelyen a béke fontosságára és a háborús konfliktusok veszélyeire szeretnék felhívni a figyelmet. A rendezvény előtt a Patrióta felvezető műsorában több közéleti szereplő is megszólalt, köztük Nagy Feró és Bárdosi Sándor, akik az aktuális politikai és nemzetközi helyzetről is elmondták a véleményüket.

Bárdosi Sándor és Nagy Feró voltak a Patrióta vendégei a debreceni Háborúellenes Gyűlés felvezető műsorában (Fotó: YouTube)

Nagy Feró és Bárdosi Sándor Zelenszkij fenyegetéséről

A beszélgetés során szóba került az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij legutóbbi üzenete is, amelyben halálosan megfenyegette hazánk miniszterelnökét, Orbán Viktort és a magyarokat. Nagy Feró megnézte Magyar Péter reakcióját, amiben a Tisza Párt elnöke azt állította, hogy Zelenszkij nem mondott semmilyen fenyegetést.

„Azt mondta Peti bácsi, hogy valami szörnyű félrefordítás történt. Nem is értem, nem hallotta, nem figyelte, mit mondott? Ez olyan fenyegetés volt, hogy csodálkozom, Viktor hogy bírja...” – mondta Nagy Feró.

A témában Bárdosi Sándor is megszólalt, aki arról beszélt, hogy szerinte a nyilatkozat komoly kérdéseket vet fel.

Nem elég, hogy az oroszokkal harcol, még fenyegeti egy harmadik országnak a lakosságát? Ide akar tartozni az Unióba, kérem! Nem jóban kéne lennie velünk?

– fogalmazott.

Több témáról is szó esett a műsorban (Fotó: YouTube)

Bárdosi Sándor csalódott az európai vezetőkben

A beszélgetésben többször szóba került az is, hogy a háttérben milyen erők állhatnak a politikai feszültségek mögött.

„Én attól félek, hogy nem véletlenül dumál így, hanem van valamilyen hatalom mögötte, amiért megengedheti magának ezt a luxust, hogy megfenyegethet minket, meg a miniszterelnököt. Ebben benne van Európa, nyakig benne van” – állította Nagy Feró.

„Itt egy mutyi van a háttérben, nekik ebből van a pénz, ebből van a lóvé, jelöletlen dollárok, eurók” – értett egyet Bárdosi Sanyi.

„Jártam Ukrajnában, és azért ismerjük. Eleve nem volt egy nagyon tiszta hely korrupció terén, de most, hogy háború van, most aztán főleg. Ez egy akkora maffia, és hogy ebben benne van az európai vezetés, az egy marha nagy csalódás nekem” – tette hozzá.