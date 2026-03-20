Orbán Viktor bejelentette: Az első csatát megnyertük - Videó

Mint az ismert Orbán Viktor az országjárások után Brüsszelbe látogatott. A miniszterelnök péntek délelőtt sajtótájékoztatót tartott, amely során elmondta az első csatát megnyertük, a második április 12-én lesz.
A kormányfő a sajtótájékoztatóról most egy újabb videót közölt, ebben bő összefoglalta, hogy mi volt a sajtótájékoztató legfontosabb része. Orbán Viktor kiemelte, az első csatát megnyertük: ha nincs olaj, nincs pénz!
Összegzés és irány haza!
- olvasható a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett posztjában.
– Az első csatát megnyertük: ha nincs olaj, nincs pénz! De van egy másik csata, ez április 12-én lesz – fogalmazott a videóban Orbán Viktor a Brüsszelben megtartott EU-csúcs után.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.