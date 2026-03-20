Orbán Viktor: az első csatát megnyertük, a második április 12-én lesz

Az első csatát azt megnyertük, ha nincs olaj, nincs pénz Ukrajnának, de van egy második csata, ez április 12-én lesz - értékelte a Orbán Viktor pénteken Brüsszelben az előző napi EU-csúcstalálkozón történteket.

Orbán Viktor kitartott: ha nincs olaj, nincs pénz

Orbán Viktor a brüsszeli Magyarország Házban tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: "dögönyözések", "szurkálások" és "trancsírozási kísérletek" ellenére kitartott amellett az álláspontja mellett, "hogyha nincs olaj, nincs pénz", azaz Magyarország megtagadja azt a formális döntést, amellyel hozzájárulna az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-s hitelhez, amíg tart a Magyarország elleni olajblokád Ukrajna részéről.

Úgy értékelt: azért nem "tekerték szőnyegbe" és szállítottak titkos helyre emiatt a döntés miatt, mert Brüsszelben azt gondolják, hogy "ezt a kis időt, ami még hátra van, fél lábon is kibírják", abban reménykednek, hogy április 12-én Magyarországon változás lesz, és akkor megkapják azt a kormányt, amely ukránbarát, Brüsszelbarát és végrehajtja azt, amit itt kérnek - közölte az MTI.