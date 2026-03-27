Navracsics Tibor: Ne engedjétek, hogy az az önjelölt próféta szétverje a mi közösségeinket

Március 27-én két településre is ellátogat Orbán Viktor országjárása. Az első helyszínen, Veszprémben Gudics Máté énekes alapozta meg a hangulatot, majd ezt követően a körzet kormánypárti képviselőjelöltjei, Ovádi Péter és Hegedűs Barbara szóltak az egybegyűltekhez, mielőtt színpadra lépett Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter.
Navracsics Tibor a rendezvényen elmondta, hogy mindig számíthattak rá a vármegyében. Most viszont ő kér segítséget, azt, hogy a polgárok védjék meg az elmúlt 16 évet.
Ne engedjétek, hogy az az önjelölt próféta szétverje a mi közösségeinket
– utalt Magyar Péterre a közigazgatási és területfejlesztési miniszter.
Győzzön a Fidesz-KDNP Veszprémben és az egész vármegyében is. Legyen ott mindenki
– tette hozzá.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.