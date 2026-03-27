Navracsics Tibor: Ne engedjétek, hogy az az önjelölt próféta szétverje a mi közösségeinket

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 16:33 / FRISSÍTÉS: 2026. március 27. 16:55
Erre hívta fel a figyelmet a közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Március 27-én két településre is ellátogat Orbán Viktor országjárása. Az első helyszínen, Veszprémben Gudics Máté énekes alapozta meg a hangulatot, majd ezt követően a körzet kormánypárti képviselőjelöltjei, Ovádi Péter és Hegedűs Barbara szóltak az egybegyűltekhez, mielőtt színpadra lépett Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

Orbán Viktor Országjárás Veszprém 2026.03.27. Dr. Navracsics Tibor
Navracsics Tibor is beszédet mondott a veszprémi országjáráson / Fotó: Fülöp Ildikó /  Veszprém Megyei Napló

Navracsics Tibor a rendezvényen elmondta, hogy mindig számíthattak rá a vármegyében. Most viszont ő kér segítséget, azt, hogy a polgárok védjék meg az elmúlt 16 évet. 

Ne engedjétek, hogy az az önjelölt próféta szétverje a mi közösségeinket 

– utalt Magyar Péterre a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. 

Győzzön a Fidesz-KDNP Veszprémben és az egész vármegyében is. Legyen ott mindenki 

– tette hozzá.

A veszprémi országgyűlést itt követheted élőben:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
