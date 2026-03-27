Orbán Viktor országjárásán énekelt Gudics Máté: Veszprémben „szállt fel a szabad madár”

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 16:09
Nincs abban semmi meglepő, hogy péntek délután a veszprémi Óváros térre is ki lehetett tenni a „megtelt, táblát”. Hiszen, mint azt a magyar miniszterelnök országjárásának kezdete óta megszokhattuk, most is rengetegen voltak kíváncsiak Orbán Viktor beszédére. Veszprémben Gudics Máté alapozta meg a békepárti, csendes többség hangulatát.
Ha van sorsdöntő gondolat az István, a király című rockopera Szállj fel, szabad madár! című dalában, akkor az bizony ez a sor az: „Csak annyit kérdezek a válaszra várva: Rabok legyünk, vagy szabadok?” Péntek délután egy emberként adta meg a választ erre az a hatalmas tömeg, amely Veszprémben gyűlt össze Orbán Viktor országjárásának soron következő állomásán. A válasz pedig egyértelmű volt és nemcsak látszott, de hallatszott a Holdról is. Mert mi, magyarok a békét és a szabadságot választjuk és ezt a döntésünket kell majd megerősítenünk alig valamivel több mint két hét múlva az április 12-ei választáson.

Gudics Máté Orbán Viktor országjárásának veszprémi állomásán is fantasztikusan énekelt
Gudics Máté Orbán Viktor országjárásának veszprémi állomásán is fantasztikusan énekelt (Fotó: Mediaworks)

Orbán Viktor országjárása: Gudics Mátéval énekelt a tömeg Veszprémben

De térjünk is vissza Veszprémbe, ahol Orbán Viktor beszéde előtt, ismét Gudics Máté lépett a hatalmas tömeg elé, hogy elénekelje a fent említett rock eposzt, vagyis Koppány emblematikus dalát. A Megasztár 2024-es évadának győztese belekezdett a dalba, ami pillanatokkal később már ezernyi békeszerető magyar torokból zengte be az Óváros teret, ami ekkorra már trikolórba öltözött a zászlórengetegtől. Gudics Máté nem először lépett fel Orbán Viktor országjárásán és talán nem is utoljára, hiszen minden alkalommal óriási hangulatot teremt azzal, hogy a hangjával üzeni meg országnak-világnak: mi, magyarok megküzdöttünk a szabadságunkért és nem hagyjuk, hogy bárki ismét elvegye tőlünk. Péntek délután Veszprém is nemet mondunk a háborúra. Eközben pedig felkészül Győr, hiszen Magyarország miniszterelnöke a beszéde után azonnal útnak indul Győr-Moson-Sopron vármegye székhelyére, hogy a Széchenyi téren szóljon a helyiekhez a közelgő és sorsdöntő választás előtt. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu