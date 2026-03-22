Már elkezdődött a III. világháború a szerb államfő szerint

Már elkezdődött, csak hivatalosan még nem beszélünk róla – mondta a Berliner Zeitungnak adott interjújában Aleksandar Vucic. A szerb elnök szerint az olajért, a gázért, a ritka fémekért és az ásványokért folytatott harc már régóta folyik – írja a Ripost.

A szerb államfő bejelentette: elkezdődött a harmadik világháború

Az interjúban Vucic elnök kifejezte véleményét, miszerint a harmadik világháborút nehéz lesz megakadályozni, mert valószínűleg már elkezdődött.

– fogalmazott a szerb elnök. Hozzátéve: az olajért, a gázért, a ritka fémekért és az ásványokért folytatott harc már régóta folyik. Vucic megjegyezte, hogy

az első és a második világháború is kezdetben regionális konfliktusként kezdődött.

Csak később épültek ki nagy katonai és politikai szövetségek, amelyek végül közvetlenül összecsaptak – tette hozzá az elnök.

Korábban Vucic kijelentette, hogy a nagyobb globális konfliktusok csak most kezdődnek, s hogy végül az emberiség történelmének legsúlyosabb következményeihez vezethetnek. Úgy hiszi, nem kizárt, hogy a jövőbeni konfliktusokban nukleáris fegyvereket fognak bevetni.

Vucic azt is megígérte: