Már elkezdődött a III. világháború a szerb államfő szerint

Már elkezdődött, csak hivatalosan még nem beszélünk róla – mondta a Berliner Zeitungnak adott interjújában Aleksandar Vucic. A szerb elnök szerint az olajért, a gázért, a ritka fémekért és az ásványokért folytatott harc már régóta folyik – írja a Ripost.
„Nem kizárt, hogy nukleáris fegyvereket fognak bevetni, a harmadik világháború már elkezdődhetett” – mondta egy interjúban Aleksandar Vucic szerb elnök a német Berliner Zeitungnak.
Az interjúban Vucic elnök kifejezte véleményét, miszerint a harmadik világháborút nehéz lesz megakadályozni, mert valószínűleg már elkezdődött.
Lehet, hogy már elkezdődött, csak hivatalosan még nem beszélünk róla
– fogalmazott a szerb elnök. Hozzátéve: az olajért, a gázért, a ritka fémekért és az ásványokért folytatott harc már régóta folyik. Vucic megjegyezte, hogy
az első és a második világháború is kezdetben regionális konfliktusként kezdődött.
Csak később épültek ki nagy katonai és politikai szövetségek, amelyek végül közvetlenül összecsaptak – tette hozzá az elnök.
Korábban Vucic kijelentette, hogy a nagyobb globális konfliktusok csak most kezdődnek, s hogy végül az emberiség történelmének legsúlyosabb következményeihez vezethetnek. Úgy hiszi, nem kizárt, hogy a jövőbeni konfliktusokban nukleáris fegyvereket fognak bevetni.
Vucic azt is megígérte:
Belgrád fenntartja katonai semlegességét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.