Orbán Viktor: "A tiszások nem jönnek, hanem küldik őket"

A hatvani Háborúellenes Gyűlésen is a nézők kérdezhettek Orbán Viktor miniszterelnöktől. Ennek köszönhetően a kormányfő azokról a témákról beszélt, ami a leginkább foglalkoztatja manapság az embereket.

Orbán Viktor a hatvani Háborúellenes Gyűlésen Fotó: /MW

Az egyik kérdező arra volt kíváncsi, hogy mi a véleménye a miniszterelnöknek a Tisza Párthoz frissen igazolt globalista szereplőkről

Nekem az a véleményem a tiszásokról, hogy azok nem jöttek, hanem küldték őket.

- jelentette ki Orbán Viktor, majd Kapitány Istvánra, a Shell egykori vezető beosztásban lévő emberére terelve a szót azt mondta:

Tudják, mi a Shell? Az egy népnyúzó intézmény!

A miniszterelnök emlékeztetett: a Tisza Párt új energiaügyi szakpolitikusa annál a Shellnél dolgozott, amely komoly hasznot húzott a háború miatti energiaválságból.

Azzal dicsekszik, hogy az ő vállalata azért nyereséges, mert elvették a lóvét az emberektől!”

A gyűlésen Orbán Viktor figyelmeztetett:

A Tisza Párt első dolga a rezsicsökkentés megszüntetése lenne.

Első dolga lesz, hogy az olyan cégeknek, mint ahonnan ő jött, azt az adóját, amiből mi a rezsicsökkentést fizetjük, azt meg fogja szüntetni

A miniszterelnök szerint egyre többen érkeznek a Tisza Párthoz az energialobbiból. Az ő fő feladatuk, hogy végrehajtsák a brüsszeli parancsot, hogy Magyarország váljon le az olcsó orosz gázról, és ezzel egy csapásra megszüntetnék a rezsicsökkentést is.