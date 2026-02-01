Orbán Viktor: "A tiszások nem jönnek, hanem küldik őket"

A hatvani Háborúellenes Gyűlésen is a nézők kérdezhettek Orbán Viktor miniszterelnöktől. Ennek köszönhetően a kormányfő azokról a témákról beszélt, ami a leginkább foglalkoztatja manapság az embereket.
Az egyik kérdező arra volt kíváncsi, hogy mi a véleménye a miniszterelnöknek a Tisza Párthoz frissen igazolt globalista szereplőkről
Nekem az a véleményem a tiszásokról, hogy azok nem jöttek, hanem küldték őket.
- jelentette ki Orbán Viktor, majd Kapitány Istvánra, a Shell egykori vezető beosztásban lévő emberére terelve a szót azt mondta:
Tudják, mi a Shell? Az egy népnyúzó intézmény!
A miniszterelnök emlékeztetett: a Tisza Párt új energiaügyi szakpolitikusa annál a Shellnél dolgozott, amely komoly hasznot húzott a háború miatti energiaválságból.
Azzal dicsekszik, hogy az ő vállalata azért nyereséges, mert elvették a lóvét az emberektől!”
A gyűlésen Orbán Viktor figyelmeztetett:
A Tisza Párt első dolga a rezsicsökkentés megszüntetése lenne.
Első dolga lesz, hogy az olyan cégeknek, mint ahonnan ő jött, azt az adóját, amiből mi a rezsicsökkentést fizetjük, azt meg fogja szüntetni
A miniszterelnök szerint egyre többen érkeznek a Tisza Párthoz az energialobbiból. Az ő fő feladatuk, hogy végrehajtsák a brüsszeli parancsot, hogy Magyarország váljon le az olcsó orosz gázról, és ezzel egy csapásra megszüntetnék a rezsicsökkentést is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.