Orbán Viktor a hatvani Háborúellenes Gyűlésen: Itt a háború nem elméleti dolog, hanem hús-vér szenvedés

Ahogy azt a Háborúellenes Gyűlések résztvevői már megszokhatták, az eseményt ezúttal is Orbán Viktor zárta.

Orbán Viktor a hatvani Háborúellenes Gyűlésen

A miniszterelnököt a DPK teltházas, hatvani Háborúellenes Gyűlésén ezúttal is hatalmas tömeg fogadta, mindenki szeretett volna egy közös fotót vagy legalább egy kézfogást.

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen: nemet mondunk a drogokra

"Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!" – köszöntötte az egybegyűlteket a miniszterelnök, emlékeztetve a társaságot: Hatvan és a Fidesz története nem kezdődött olyan jól, mint amilyen most, ugyanakkor az elmúlt 16 év jól alakult.

Orbán Viktor többek közt megemlítete: Horváth Lászlót igen régóta ismeri, még a rendszerváltó időkből. Rá egy igen nehéz feladatot bízott, majdnem olyan nehezet, mint amivel a '80-as évekből átléptünk a '90-esekbe: ugyanis neki most a drog ellen kell felvennie a küzdelmet.

"A kábítószerkereskedő abból él, hogy tönkre teszi, megöli másnak a gyermekét. Mi, családapák soha nem fogjuk elfogadni, hogy bárki legalizálja a kábítószert" - jelentette ki, hozzátéve: a küzdelmet jól mutatja, hogy egy korábbi ENSZ-szavazáson az EU többsége támogatta a drogtörvények enyhítését, egyedül Magyarország szavazott ez ellen. Emiatt mégis ellenünk indítottak eljárást, és a múlt héten a brüsszeli bíróság elítélt minket, mert nem vagyunk hajlandóak hozzájárulni egy olyan európai politikához, ami elérhetővé teszi a kábítószert a gyermekeink számára.

A Fidesz és Hatvan 16 közös éve

Orbán Viktor kiemelte: a Fidesz jól járt Heves megyével. De vajon Heves megye jól járt-e a Fidesszel? Nos, erre a kérdésre is egyértelmű igen a válasz.

"A Fidesz-kormányzás hozott Magyarországnak, így Heves megyének is rezsicsökkentést, adócsökkentést, családtámogatást, visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat, sőt, bevezettük a 14. havi nyugdíjat. A hatvaniaknak említem meg, hogy bár sok vita van az egészségügyről, a Fidesz-kormány alatt 91 vidéki kórházat újítottunk föl, és abból az egyik a hatvani. Az óvodai férőhelyek nőttek 13 százalékkal" - sorolta a miniszterelnök, hozzátéve: a gépkocsik száma, a jóléti növekedést mutatva 45 százalékkal nőtt, a bűncselekmények száma pedig 50 százalékkal csökkent. Ugyancsak csökkent a munkanélküliség Hatvanban, méghozzá 42 százalékkal.

Emellett a kormány 1,4 milliárd forintnyi adósság terhét vette le Hatvan válláról, rögtön 2011-ben - emlékeztetett Orbán Viktor.

Hatvan jól ismeri a háború borzalmait

Orbán Viktor azt is megemlítette: Hatvan jól ismeri, milyen pusztítást tud okozni a háború. Erről beszélt a gyűlés korábbi felszólalója, Szabó Zsolt is. Elég a cukorgyár területén volt gettóra, a besorozásokra, vagy épp az 1944. szeptember 20-án történt bombázásra gondolni.

Itt a háború nem elméleti dolog, hanem hús-vér szenvedés.

A közönség kérdéseire válaszolt Orbán Viktor

Bevezetője után Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlés vendégeinek kérdéseire válaszolt.