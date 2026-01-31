Orbán Viktor a hatvani Háborúellenes Gyűlésen: Itt a háború nem elméleti dolog, hanem hús-vér szenvedés

Ahogy azt a Háborúellenes Gyűlések résztvevői már megszokhatták, az eseményt ezúttal is Orbán Viktor zárta.
A miniszterelnököt a DPK teltházas, hatvani Háborúellenes Gyűlésén ezúttal is hatalmas tömeg fogadta, mindenki szeretett volna egy közös fotót vagy legalább egy kézfogást.
"Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!" – köszöntötte az egybegyűlteket a miniszterelnök, emlékeztetve a társaságot: Hatvan és a Fidesz története nem kezdődött olyan jól, mint amilyen most, ugyanakkor az elmúlt 16 év jól alakult.
Orbán Viktor többek közt megemlítete: Horváth Lászlót igen régóta ismeri, még a rendszerváltó időkből. Rá egy igen nehéz feladatot bízott, majdnem olyan nehezet, mint amivel a '80-as évekből átléptünk a '90-esekbe: ugyanis neki most a drog ellen kell felvennie a küzdelmet.
"A kábítószerkereskedő abból él, hogy tönkre teszi, megöli másnak a gyermekét. Mi, családapák soha nem fogjuk elfogadni, hogy bárki legalizálja a kábítószert" - jelentette ki, hozzátéve: a küzdelmet jól mutatja, hogy egy korábbi ENSZ-szavazáson az EU többsége támogatta a drogtörvények enyhítését, egyedül Magyarország szavazott ez ellen. Emiatt mégis ellenünk indítottak eljárást, és a múlt héten a brüsszeli bíróság elítélt minket, mert nem vagyunk hajlandóak hozzájárulni egy olyan európai politikához, ami elérhetővé teszi a kábítószert a gyermekeink számára.
Orbán Viktor kiemelte: a Fidesz jól járt Heves megyével. De vajon Heves megye jól járt-e a Fidesszel? Nos, erre a kérdésre is egyértelmű igen a válasz.
"A Fidesz-kormányzás hozott Magyarországnak, így Heves megyének is rezsicsökkentést, adócsökkentést, családtámogatást, visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat, sőt, bevezettük a 14. havi nyugdíjat. A hatvaniaknak említem meg, hogy bár sok vita van az egészségügyről, a Fidesz-kormány alatt 91 vidéki kórházat újítottunk föl, és abból az egyik a hatvani. Az óvodai férőhelyek nőttek 13 százalékkal" - sorolta a miniszterelnök, hozzátéve: a gépkocsik száma, a jóléti növekedést mutatva 45 százalékkal nőtt, a bűncselekmények száma pedig 50 százalékkal csökkent. Ugyancsak csökkent a munkanélküliség Hatvanban, méghozzá 42 százalékkal.
Emellett a kormány 1,4 milliárd forintnyi adósság terhét vette le Hatvan válláról, rögtön 2011-ben - emlékeztetett Orbán Viktor.
Orbán Viktor azt is megemlítette: Hatvan jól ismeri, milyen pusztítást tud okozni a háború. Erről beszélt a gyűlés korábbi felszólalója, Szabó Zsolt is. Elég a cukorgyár területén volt gettóra, a besorozásokra, vagy épp az 1944. szeptember 20-án történt bombázásra gondolni.
Itt a háború nem elméleti dolog, hanem hús-vér szenvedés.
Bevezetője után Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlés vendégeinek kérdéseire válaszolt.
Az első kérdés az autóiparra vonatkozott. Orbán Viktor kiemelte: az autógyártásnak van jövője Magyarországon, így itthon nem kell aggódni, aki ebben az iparágban dolgozik. Hangsúlyozta: a magyar gyárak a legjobbak, így bizonyos, hogy nem nálunk lesznek bezárások. Ráadásul az elektromobilitás a jövő, az elektromos autók gyártása, itthon pedig jó ötemben zajlik az átállás. Azt is elárulta: új életre kel a legendás Rába: önálló teherautógyártás lesz Magyarországon.
Egy másik kérdés a cigányok helyzetére vonatkozott. Ennek kapcsán elmondta: most minden fel van kavarodva, mint a zacc, ilyenkor nem szabad inni a vízből, meg kell várni, míg leülepszik. Emlékeztetett: a nemzeti kormány megduplázta a felsősokú végzettséggel rendelkező romák számát, több mint duplájára emelkedett az érettségivel rendelkezők száma, és ők munkát is találtak a munkaerőpiacon.
Az elmúlt napok kapcsán kiemelte:
Szerintem egy ember értékét az elvégzett munkája minősége adja. Nem a származása, nem az iskolája, hanem az elvégzett munka minősége!
Épp ezért bármilyen munkát is végezzen az ember, az az értékes, aki azt jól végzi.
A gyöngyösi Lázárinfón történtek kapcsán kiemelte, hogy olyat még nem látott, hogy bűnözők bandába szerveződve, egy párt megbízásából elmenjenek egy békés összejövetelre és ott balhét csináljanak.
Ezt nem fogjuk elfogadni – húzta alá. A kormányfő megjegyezte, hogy emberölés, rablás, kényszerítés, lopás, szexuális erőszak van azoknak a priuszán, akiket a Tisza a fideszesekre küldött. Őket szervezték bandába és küldték rá a fideszesekre.
Üzenjük meg a tiszásoknak: ne uszítsák a cigányt a cigány ellen és a cigányokat a magyarok ellen. Csak így őrizhetjük meg a békét Magyarországon
– tette hozzá.
Egy másik résztvevő, egy idős hölgy arra kérte a miniszterelnököt: mivel 75 éves, nem tudja, mikor találkozhatnak legközelebb, így nagyon szeretné megölelni. "Picit olyan ez, mint az Önök kérték" - kommentálta Rákay Philip a látottakat.
Egy nagycsaládos édesanya kérdésére szóba került a rezsi. Ennek kapcsán Orbán Viktor kiemelte: olyan, hogy rezsivédelem, Magyarországon van, a brüsszeli rendszerben azonban nincsen. Adnak segélyeket, de általános támogatás nincsen. Ezt támadja Brüsszel. Természetesen a magyar államnak is fizetnie kell valamiből ezt a többletet.
"Mi azt csináljuk, hogy elvesszük a nagy energiaszolgáltató cégektől azt a profitot, amit ők bezsebelnének, ehhez jön a bankadó, és mi odaadjuk támogatásként. Az orosz gáznál az a helyzet, hogy az olcsó, és ha az nincs, nincs rezsicsökkenés sem. Ha levágnak minket az olcsó gázról, akkor a rezsiért háromszor, négyszer annyi fizetünk majd, mint most!"
Akik ezt akarják, azokat távol kell tartani. És most beküldtek egy embert a Shelltől, ami egy népnyúzó intézmény. A Shell most megduplázta a profitját, és ezzel dicsekszik a Tisza Párt energiaügyért felelős embere, aki ki akarja nyomni az oroszokat is, és ezért érkeznek egyre többen az energialobbi részéről a tiszásokhoz.
Nem vagyok bolond. Orbán Anita a druszám, de nem cserélem le rá Szijjártó Pétert
– fogalmazott a kormányfő. Mint jelezte, Orbán Anita lobbista, most a magyar kormány ellen kell kijárnia valamit. A kormányfő szerint a Tisza külpolitikai szakértőjének a megbízói azt akarják, hogy Ukrajnát minél hamarabb vegyék fel az EU-ba és a NATO-ba. Orbán Viktor szerint Ukrajna felvétele egy háborús és egy gazdasági problémát is jelent.
"Az ukránok megmondták, hogy nekik 800 milliárd dollár kell a következő tíz évre az ország működtetésére és még 700 milliárd a katonai kiadásokra" – hívta fel a figyelmet. A miniszterelnök jelezte, hogy sikerült kimaradni a következő kilencvenmilliárd eurós ukrajnai pénzügyi csomagból, az nem terhel minket.
Orbán Viktor ismét bemutatta a nemzeti petíciót.
Amikor az ukrán EU-tagság ellen harcolnom kell, akkor azért tudok harcolni, mert azt tudom mondani, mert volt Magyarországon egy szavazás és az emberek úgy döntöttek, hogy ezt nem akarják
– tette hozzá.
Orbán Viktor a háborús helyzet kapcsán elárulta: ő már évekkel ezelőtt leült az ukrán elnökkel, és felajánlotta neki, hogy közbenjár az érdekében Moszkvában, és megpróbál kitárgyalni egy tűzszünetet. "Azt nem mondom, hogy kinevetett, de nyersen elutasító volt."
Zelenszkij nem csak azt mondta, hogy az idő nekik dolgozik, de azt is, hogy le fogják győzni az oroszokat a frontvonalon, és elégtételt fognak velük fizettetni.
Emlékeztetett: Európa a háború támogatása mellett döntött, ami egy idő után a katonák küldését is jelenti majd. Nekünk ebből ki kell maradnunk, de ez persze nem egyszerű feladat. "Az a dolgunk, hogy nemet mondjunk, és kívül tartsuk Magyarországot a háborún!"
Cikkünk folyamatosan frissül!
Itt lehet visszanézni a Háborúellenes Gyűlést:
