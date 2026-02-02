Megkönnyebbültek a családok a rezsistop miatt - a Háborúellenes Gyűlésen is téma volt az új intézkedés

A magyar kormány januárban úgynevezett „rezsistopot” vezetett be: a rendkívüli hideg miatt megemelkedett fűtési többletfogyasztás költségét átvállalja a családoktól. Ez a gyakorlatban 30%-os egyszeri kedvezményt jelent a januári energiaszámlákra. A cél egyértelmű: enyhíteni a téli hónapokban megnövekedett terheket. A Hatvanba érkezők között, a Háborúellenes Gyűlésen ez volt az egyik legfontosabb téma - írja a Ripost.

A Háborúellenes Gyűlésen a rezsistopról is beszélgettek az emberek / Fotó: Ripost

A bejáratnál várakozó idősebb hölgyek arról beszélgettek: a héten többüknél is volt leolvasás. Biztosan az új árak miatt – jegyezte meg egyikük.

Többen arról számoltak be, hogy hatalmas megkönnyebbülést jelent számukra a kedvezmény. Decemberben az ajándékok, az unokák, az ünnepi készülődés miatt sok család kiköltekezik, így a január általában amúgy is szűkösebb hónap. A plusz fűtésszámla sokaknál komoly fejtörést okozott volna.

Többen szörnyülködtek a nyugati híreken is: egyes országokban elképesztően magasak a gázszámlák, sőt, van, ahol még azt is korlátozzák, meddig szabad fűteni.

A Háborúellenes Gyűlésen megkérdeztük az embereket a rezsistopról:

Mayer László szerint a döntés sok családnak jelent valódi segítséget.

Úgy gondolom, hogy sok családnak segít, nagyon sok családnak. Ha nem lenne, akkor képzeljék azt, hogy mi lenne azokkal, akik nem tudnak sokat fizetni, mert csak minimálbérből élnek, azoknak nagyon nagy segítség szerintem. Szerintem bölcs döntés ez. Megfontolandó is, meg kellene szívlelni. Hálásnak kellene lenni az embereknek, hogy van egy ilyen lehetőség és élni vele.

Mayer László.

Hozzátette: számára ez erkölcsi kérdés is.

Ma az volt a szívemben, hogy Isten azt mondja, hogy elétek hozom az életet és a halált. Most itt van a lehetőség, hogy választhat az emberiség, hogy választhatja az életet. És a halált nem szabad választani. Ez a bölcsesség Istentől van, és hiszem, hogy ez a kormány is megkapja a kellő bölcsességet Istentől. Én azért vagyok itt, hogy őket támogassam.

Oroszné Ratkai Edit elmondta, náluk különösen sokat számít az intézkedés.