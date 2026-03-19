BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

József, Bánk névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megszakad a szív: Tompos Kátya rockballadát ihletett meg

Tompos Kátya
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 12:05
Nyerges AttilaIsmerős Arcok
Megrázó dalt adott ki az Ismerős Arcok. Nyerges Attila elárulta, Tompos Kátya halála is motiválta a szívszaggató dal megírására.
Prac Lee
A szerző cikkei

Nyerges Attila, az Ismerős Arcok rockzenekar frontembere elképesztő kulisszatitkokat árult el. Új daluk, a lélekig hatoló Búcsú például szívszaggató okból született meg: többek között Tompos Kátya tragédiája ihlette…

Nyerges Attila Tompos Kátya haláláról beszélt
Nyerges Attila, az Ismerős Arcok frontembere Tompos Kátya tragédiájáról és az EDDÁ-ról is beszélt (Fotó: M2 Petőfi TV)

Tompos Kátya halála ihlette a rockballadát

Az Ismerős Arcok énekese az M2 Petőfi TV-ben mesélt az új rockballadáról. Nemrég mutatták be ugyanis a Búcsú című szerzeményhez készült videóklipet, amelynek megszületését megrázó események inspirálták. Nyerges Attila elárulta: egy fiatal édesanya rajongójuk, valamint a tragikus sorsú színművész, Tompos Kátya váratlan halála is hatással volt a szerzeményre. Ahogy arról a Bors is beszámolt: 2024 májusában az egész országot megrázta a hír, hogy mindössze 41 éves korában elhunyt az ismert színésznő és énekesnő, aki a színfalak mögött hosszú ideig komoly betegséggel küzdött.

Ilyen szomorú élethelyzetekben a munka és a zene terápia nekem” – hangsúlyozta az énekes a Mit kíván? című zenés műsorában, ahol azt is elárulta: a klip különlegessége még, hogy a zenekar két Kossuth-díjas színművészt is felkért a szereplésre: Eperjes Károlyt és Dörner Györgyöt.

A klip valóban hangilag-képileg és szövegileg is megrázó, így szól néhány sora: „Kiléptél a fényből, és csak ennyi… Az ügyelő szól: – Újabb jelenet következik! De én még nem szeretném elengedni így a kezedet.

Tompos Kátya
Tompos Kátya a napokban ünnepelte volna 43. születésnapját (Fotó: Mediaworks)

Az EDDA inspirálta Nyerges Attilát

Idén az EDDA Művek frontembere, a napokban Kossuth-díjat kapó Pataky Attila vehette át a Petőfi Zenei Díj Életműdíját, amelynek gálaműsorában Nyerges Attila és zenekara, az Ismerős Arcok is közreműködött. Az énekes a fellépést fontos szakmai pillanatként élte meg.

Nyerges Attila az M2 Petőfi TV műsorában még elmondta, zenei pályájának kezdete egészen a kamaszkoráig vezethető vissza.

Éppen 14 éves voltam, amikor a szüleimnek füllentve, teljesen egyedül elmentem az egyetemi színpadra, arra a koncertre, ahol az első EDDA elbúcsúzott a budapesti közönségtől. Az első igazán komoly rockzenei élményem volt az a koncert. Nyugodtan állíthatom, hogy ez volt az a meghatározó pillanat, ami engem a zenélés irányába kezdett terelni

– fogalmazott.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu