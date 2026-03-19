Megszakad a szív: Tompos Kátya rockballadát ihletett meg

Nyerges Attila, az Ismerős Arcok rockzenekar frontembere elképesztő kulisszatitkokat árult el. Új daluk, a lélekig hatoló Búcsú például szívszaggató okból született meg: többek között Tompos Kátya tragédiája ihlette…

Nyerges Attila, az Ismerős Arcok frontembere Tompos Kátya tragédiájáról és az EDDÁ-ról is beszélt (Fotó: M2 Petőfi TV)

Tompos Kátya halála ihlette a rockballadát

Az Ismerős Arcok énekese az M2 Petőfi TV-ben mesélt az új rockballadáról. Nemrég mutatták be ugyanis a Búcsú című szerzeményhez készült videóklipet, amelynek megszületését megrázó események inspirálták. Nyerges Attila elárulta: egy fiatal édesanya rajongójuk, valamint a tragikus sorsú színművész, Tompos Kátya váratlan halála is hatással volt a szerzeményre. Ahogy arról a Bors is beszámolt: 2024 májusában az egész országot megrázta a hír, hogy mindössze 41 éves korában elhunyt az ismert színésznő és énekesnő, aki a színfalak mögött hosszú ideig komoly betegséggel küzdött.

„Ilyen szomorú élethelyzetekben a munka és a zene terápia nekem” – hangsúlyozta az énekes a Mit kíván? című zenés műsorában, ahol azt is elárulta: a klip különlegessége még, hogy a zenekar két Kossuth-díjas színművészt is felkért a szereplésre: Eperjes Károlyt és Dörner Györgyöt.

A klip valóban hangilag-képileg és szövegileg is megrázó, így szól néhány sora: „Kiléptél a fényből, és csak ennyi… Az ügyelő szól: – Újabb jelenet következik! De én még nem szeretném elengedni így a kezedet.”

Tompos Kátya a napokban ünnepelte volna 43. születésnapját (Fotó: Mediaworks)

Az EDDA inspirálta Nyerges Attilát

Idén az EDDA Művek frontembere, a napokban Kossuth-díjat kapó Pataky Attila vehette át a Petőfi Zenei Díj Életműdíját, amelynek gálaműsorában Nyerges Attila és zenekara, az Ismerős Arcok is közreműködött. Az énekes a fellépést fontos szakmai pillanatként élte meg.

Nyerges Attila az M2 Petőfi TV műsorában még elmondta, zenei pályájának kezdete egészen a kamaszkoráig vezethető vissza.

Éppen 14 éves voltam, amikor a szüleimnek füllentve, teljesen egyedül elmentem az egyetemi színpadra, arra a koncertre, ahol az első EDDA elbúcsúzott a budapesti közönségtől. Az első igazán komoly rockzenei élményem volt az a koncert. Nyugodtan állíthatom, hogy ez volt az a meghatározó pillanat, ami engem a zenélés irányába kezdett terelni

– fogalmazott.