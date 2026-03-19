„Sok piszkos titkot tudok" - Kim Kardashian húga kiborult Lewis Hamilton miatt

Jókora feszültséget okozott a Kardashian családban a hír, miszerint Kim Kardashian összejött a Forma-1-es legendával, Lewis Hamiltonnal. Miután a páros 2026 februárjában nagy feltűnést keltett a Super Bowlon, bennfentesek szerint Kim húga, Kendall Jenner megpróbált közbeavatkozni, és arra intette testvérét, hogy „mérsékelje” az elvárásait - írja a Marca.
A tanács nem aratott osztatlan sikert, Kim állítólag azzal vádolta a 30 éves szupermodellt, Kendallt, hogy irigyli az ő új boldogságát. A feszültség egy bonyolult múltból fakad, amelyben Hamilton is szerepet játszott. Kendall és Hamilton több mint egy évtizede baráti viszonyt ápoltak, de a nővérek most azon vitatkoznak, hogy ez a kapcsolat valójában mennyire volt plátói. Bár Kendall állítja, hogy soha nem jártak hivatalosan, állítólag azt mondta Kimnek, hogy
„sok piszkos titkot tud” a Ferrari pilótájáról, és kötelességének érzi, hogy erre figyelmeztesse a testvérét.
A RadarOnline.com forrásai szerint Kim határozottan visszautasította ezt, kijelentette, hogy felnőtt nőként nincs szüksége a testvére párkapcsolati tanácsaira. A feszültség állítólag a Super Bowl félidei műsorában is érezhető volt, ahol Kendall láthatóan kényelmetlenül állt a pár mögött, miközben exe, Bad Bunny a Super Bowl szünetében lépett fel.
