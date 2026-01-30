Itt a nagy rezsistop: 30 százalékos kedvezményt kapnak a családok – mutatjuk, kinek mit kell tennie!

A kormány döntése értelmében akkor is jár a kedvezmény, ha valaki nem lépte túl az átlagfogyasztást, de az extrém időjárás miatt gyakorlatilag mindenki többet fűtött. Így minden magyar család 30 százalékos rezsikedvezményben részesül. De hogyan, mit kell tenni ehhez? Erről Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője adott részletes tájékoztatást a TV2 Mokka című műsorában.

A januári rezsistop mindenki számláján éreztetni fogja a hatását / Forrás: MVM Facebook-oldal

Rezsikedvezmény: mit kell tennem?

A helyzet azért bonyolultabb, mert vidéken sokféle fűtési megoldás létezik. Van, aki gázzal, más villannyal, megint más vegyesen fűt, ezért külön munkacsoport dolgozta ki a részletes szabályokat.

Aki gázzal vagy távhővel fűt, annak nincs semmi dolga: automatikusan megkapja a 30 százalékos kedvezményt.

- hangsúlyozta Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője.

Felmerülhet a kérdés az átalánydíjasoknál is. Náluk a kedvezmény az éves elszámoláskor jelenik meg, tehát senki nem marad le róla.

- tette hozzá szóvivő.

Aki villannyal fűt, annak viszont jeleznie kell a szolgáltató felé, hogy igénybe kívánja venni a kedvezményt.

Vegyes fűtés esetén – amikor gáz és villany is van – a családok választhatnak:

ha a gázra kérik , nincs teendőjük

, nincs teendőjük ha a villanyra, akkor erről külön nyilatkozni kell

A kedvezmény távfűtésnél is jár, ott szintén az elszámoláskor, jóváírás formájában jelenik meg.

Ennyibe kerül az államnak a program költsége: nagyjából 50 milliárd forint, amelyet fele részben tartalékokból, fele részben az energiaszektor egyszeri adójából finanszíroznak.

Bár politikai vita van a különadóról, a kormány szerint rendkívüli helyzetben indokolt, hogy a multinacionális cégek is kivegyék a részüket a terhekből. Ezért is fontos hangsúlyozni, hogy például a Tisza Párt multinacionális cégek világából érkező gazdasági szakértője, Kapitány István, nem így gondolja, nem adóztatná a multikat.

Más támogatások már a februári fizetésekben is meg fognak jelenni

Palóc André nem csak a rezsi támogatásról beszélt. A családi adókedvezmények és az SZJA-mentesség hatása is szóba került, hiszen februárban fognak megjelenik az adófizetők számláján, mivel a januári döntések a februári bérekben érvényesülnek.

A két kedvezmény együtt akár 24 százalékos nettó bérnövekedést is jelenthet. Például egy kétgyermekes, 40 év alatti édesanya esetében ez évi akár 80 ezer forint pluszt is jelenthet. A kormány célja, hogy minél több pénz maradjon a családoknál, és hogy a bérek növekedése hosszú távon meghaladja az inflációt, növelve a vásárlóerőt.

- zárta gondolatait Palóc André.

