Elesett az M1-es autópálya: kamionok ütköztek, benzin árasztotta el az utat

Mocsa közelében bénult meg az M1-es autópálya: két kamion ütközött egymásnak a Budapest felé vezető oldalon.

M1-es autópálya baleset / Illusztráció: unsplash.com

A 77-es és 78-as kilométer között történt utoléréses balesethez a komáromi és a tatabányai hivatásos, valamint a nagyigmándi önkormányzati tűzoltók érkeztek, akik jelenleg is végzik a műszaki mentést.

A járműveket áramtalanították, de a baleset után üzemanyag került az útburkolatra, így torlódásra lehet számítani. A helyszínre mentők is érkeztek - írja a Katasztrófavédelem.