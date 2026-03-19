Elesett az M1-es autópálya: kamionok ütköztek, benzin árasztotta el az utat

Mocsa közelében bénult meg az M1-es autópálya: két kamion ütközött egymásnak a Budapest felé vezető oldalon.
A 77-es és 78-as kilométer között történt utoléréses balesethez a komáromi és a tatabányai hivatásos, valamint a nagyigmándi önkormányzati tűzoltók érkeztek, akik jelenleg is végzik a műszaki mentést.
A járműveket áramtalanították, de a baleset után üzemanyag került az útburkolatra, így torlódásra lehet számítani. A helyszínre mentők is érkeztek - írja a Katasztrófavédelem.
