Háborúellenes Gyűlés -Tóth-Szántai József: Sorsdöntő választás előtt állunk

Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere is részt vett, és fel is szólalt a 2026-os év első Háborúellenes Gyűlésén. A beszéde elején azt hangsúlyozta, hogy a miskolciak pontosan tudják, hogy amit felépítettek, azt meg is kell védeniük.

Tóth-Szántai József szerint a béke, biztonság és kiszámíthatóság a legfontosabb

Fotó: Tumbás Hédi

A polgármester szerint a miskolciak, amikor a békéről beszélnek, akkor nem elvont politikai szavakat értenek alatta, hanem azt, hogy a megkezdett miskolci beruházásokat békében, politikai és egyéb válságoktól függetlenül be lehessen fejezni - írja a Ripost.

Tóth-Szántai József kiemelte, hogy számára Miskolc békéje és biztonsága a legfontosabb.

Miskolc első embere arról is beszélt, hogy a város elsőként fogadta az orosz-ukrán háború elől menekülőket.

Tőlünk pár száz kilométerre ma is háború zajlik!

- hangsúlyozta a polgármester. Szerinte felelős ember csak nemet mondhat a háborúra. Tóth-Szántai kiemelte: sorsdöntő választás előtt állunk, Magyarország többet veszíthet, mint korábban bármikor.

Én a békére és biztonságra szavazok!

- zárta a beszédét a polgármester.