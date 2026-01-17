Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Antal, Antónia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Háborúellenes Gyűlés -Tóth-Szántai József: Sorsdöntő választás előtt állunk

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 11:50
polgármesterMiskolc
Miskolc polgármester volt az első felszólaló az eseményen.
Bors
A szerző cikkei

Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere is részt vett, és fel is szólalt a 2026-os év első Háborúellenes Gyűlésén. A beszéde elején azt hangsúlyozta, hogy a miskolciak pontosan tudják, hogy amit felépítettek, azt meg is kell védeniük. 

2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
Tóth-Szántai József szerint a béke, biztonság és kiszámíthatóság a legfontosabb
Fotó: Tumbás Hédi

A polgármester szerint a miskolciak, amikor a békéről beszélnek, akkor nem elvont politikai szavakat értenek alatta, hanem azt, hogy a megkezdett miskolci beruházásokat békében, politikai és egyéb válságoktól függetlenül be lehessen fejezni - írja a Ripost

Tóth-Szántai József kiemelte, hogy számára Miskolc békéje és biztonsága a legfontosabb. 

Miskolc első embere arról is beszélt, hogy a város elsőként fogadta az orosz-ukrán háború elől menekülőket.  

Tőlünk pár száz kilométerre ma is háború zajlik!

- hangsúlyozta a polgármester. Szerinte felelős ember csak nemet mondhat a háborúra. Tóth-Szántai kiemelte: sorsdöntő választás előtt állunk, Magyarország többet veszíthet, mint korábban bármikor. 

Én a békére és biztonságra szavazok!

- zárta a beszédét a polgármester.

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu