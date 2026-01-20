Szijjártó Péter: A Tisza Párt elvágná az olcsó orosz energiahordozókat Magyarországtól

A tárcavezető arról számolt be Kapitány István friss nyilatkozatára reagálva, hogy 48 óra sem kellett ahhoz, hogy kiderüljön, miért is delegálták őt "Brüsszel magyarországi pártjába, a Tisza Pártba".

Szijjártó Péter

Fotó: MW / youtbe

Jól láthatóan ez a Brüsszelből kiszabott feladat jut az alelnök úrra, hogy vágja el az olcsó orosz kőolajat és földgázt Magyarországtól. Mindannyian tudjuk, hogy egy ilyen döntés tragikus következményekkel járna Magyarország, a magyar családok és a magyar gazdaság szempontjából

- húzta alá.

Hogyha Magyarországot elvágnák az orosz energiahordozóktól, akkor a rezsiköltségek a magyar családok számára nagyjából a háromszorosára nőnének, és a magyar gazdaság számára is ez egy mélyütéssel érne fel, hiszen az energiaárak emelkedésével veszélybe kerülne a gyárak működése és munkahelyek tízezrei kerülnének szintén veszélybe

- folytatta.

Magyarország Oroszországtól olcsó kőolajat és földgázt tud beszerezni, ezzel fenn tudjuk tartani a rezsicsökkentés eredményeit, fenn tudjuk tartani azt a helyzetet, hogy a magyar családok fizetik a legalacsonyabb rezsiszámlákat Európában

- fűzte hozzá.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy Kapitány István "természetesen tudományosan fogalmaz, diverzifikációról beszél, ami azt jelenti, hogy több forrásból kell vásárolni az energiahordozókat", és a magyar kormány tett is komoly erőfeszítéseket ennek érdekében, többek között a Shell-lel is hosszú távú gázvásárlási megállapodást írtak alá, amikor még ő volt a vállalat globális alelnöke.

De ha Magyarország nem vásárolhat kőolajat és földgázt a jövőben Oroszországtól, akkor az brutális áremelkedést fog jelenteni a családok és a vállalatok számára is. A családok megélhetése és a gyárak működése, ezáltal munkahelyek kerülnének veszélybe, hogyha Kapitány alelnök úr véghezvinné a Brüsszelből kapott feladatot és elvágná az olcsó orosz kőolajat és földgázt Magyarországtól

- figyelmeztetett.

Jobb lenne ezt nem kipróbálni. Mondjunk nemet a rezsiáremelkedésre, mondjunk nemet a rezsiszámlák háromszoros növekedésére, és mondjunk igent a rezsicsökkentés eredményeinek megvédésére

- tette hozzá.