Orbán Viktor: Most már a sorsunk a tét

Orbán Viktor Facebook-oldalán írt arról, hogy Brüsszel és a nyugat-európai politikusok háborúba készülnek.

Most már a sorsunk a tét. Ne hagyjuk, hogy minket is belerángassanak!

- fogalmazott a miniszterelnök.

"Mi nem kérünk Brüsszel terveiből! Mondjunk nemet a háborúra!" - hangzik el a videóban, amely itt tekinthető meg: