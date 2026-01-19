Orbán Viktor: Most már a sorsunk a tét

Orbán Viktor Facebook-oldalán írt arról, hogy Brüsszel és a nyugat-európai politikusok háborúba készülnek.
Most már a sorsunk a tét. Ne hagyjuk, hogy minket is belerángassanak!
- fogalmazott a miniszterelnök.
"Mi nem kérünk Brüsszel terveiből! Mondjunk nemet a háborúra!" - hangzik el a videóban, amely itt tekinthető meg:
