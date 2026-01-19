Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Orbán Viktor: Most már a sorsunk a tét

2026. január 19.
Brüsszel és a nyugat-európai politikusok háborúba készülnek.
Orbán Viktor Facebook-oldalán írt arról, hogy Brüsszel és a nyugat-európai politikusok háborúba készülnek. 

Most már a sorsunk a tét. Ne hagyjuk, hogy minket is belerángassanak!

- fogalmazott a miniszterelnök.

"Mi nem kérünk Brüsszel terveiből! Mondjunk nemet a háborúra!" - hangzik el a videóban, amely itt tekinthető meg:

