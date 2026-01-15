Keményen odaszúrt Szijjártó Péter Magyar Péternek!

Szjjártó Péter közösségi oldalán válaszolt a követők kérdéseire. Gáspár Evelin, aki több szakmai úton is részt vett a külgazdasági és külügyminiszterrel, most riporterként is kipróbálta magát. A legtöbb kérdés a Tiszával és az Evelinnel való közös munkával kapcsolatban érkezett, amikre Szijjártó Péter őszintén válaszolt.

Szijjártó Péter és Gáspár Evelin nem érti Magyar Péter húzását (Fotó: MW)

Szijjártó Péter figyelmeztette követőit

Az egyik követő amiatt érdeklődött, hogy a Tisza lefoglalta a biztosvalasztas.hu-t. Erős véleményt fogalmazott meg erről a külgazdasági és külügyminiszter.

Azért nem értettem, mert innentől kezdve az ember mond két mondatot és azt le kell foglalni a szabadalmi hivatalnál? Nagyjából láthatták az emberek, hogy mi lenne, ha egy ilyen szerencsétlennek adnánk át az ország kormányzását

– válaszolta frappánsan Szijjártó Péter. A honlap lefoglalása mellett természetesen ismét felhozták a követők Gáspár Evelin nevét is.

A Fidesz-kongresszuson többen gratuláltak, hogy milyen jó igazolás vagy

– mondta a miniszer Gáspár Evelinnek, aki megköszönte a sok gratulációt.

Gáspár Evelin végzettsége és munkája büszkeség a családjának is (Fotó: Markovics Gábor)

Szijjártó Péter a kötelezőt is letudta

Próbáltam a gyerekeknek is mondani, hogy jöjjenek velem havat lapátolni, de rám bízták ezt a feladatot. Jó kardio is volt, meg szeretem is csinálni, szóval természetesen ezt a feladatot is letudtam

– árulta el a miniszter.

Szijjártó Péter tehát ismét válaszolt a követők kérdéseire, amik most sem finomkodtak. Gáspár Evelin pedig nagyszerűen mutatkozott be, mint riporter, annak ellenére, hogy korábban több sértést is kapott baloldali influenszerektől, akik megkérdőjelezték, hogy miért dolgozik Szijjártó stábjában. Gáspár Zsolti, Győzike öccse lapunknak nemrég kifakadt, amiért többen a szájukra vették Evelint.

Nagyon szeretném, ha Molnár Áron nem köszörülné a nyelvét Evelinen, akinek tudásban a körme alatt is több van, mint neki valaha lesz. Őszintén nem értem, hogy miért zavarja ennyire Áront, ha egy roma fiatal nem illeszkedik a sokéves skatulyába és tanul, hogy boldoguljon? Áron, miért zavar, ha egy roma elér valamit?

– tette fel a kérdést korábban Zsolti.