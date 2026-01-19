Orbán Viktor: Ki kell maradnunk a pusztításból és a háború finanszírozásból is

"A helyzet úgy áll, hogy ezt a választást nektek kell megnyernetek. Ti vagytok a hivatásosok. Ha a hivatásosok bizonytalanok, az önkéntesek nem mozdulnak meg. A 2026-os választás azon dől majd el, hogy az önkormányzati vezetők hajlandók-e bele állni ebbe a küzdelembe" – fogalmazott Orbán Viktor az Önkormányzati Fórumon. A miniszterelnök hozzátette: egy olyan választás előtt állunk, ahol mozgósítási verseny zajlik majd. Mi, jobboldaliak vagyunk többen, a kormány munkáját támogató erők vannak többen, a kérdés csak az, hogy elvisszük-e őket választani.

Orbán Viktor az Önkormányzati Fórumon

Változhat az önkormányzati rendszer?

Orbán Viktor szerint ideje feltenni azokat a kérdéseket, amelyek 16 év után felhalmozódtak az önkormányzati rendszerben. Sokan használták a finomhangolás kifejezést ennek kapcsán.

A kormányfő azt javasolja, ne finomhangoljunk. Hozzátette: szükség van egy számvetésre. Mint fogalmazott, nagy munkát végeztek 2016 óta, ha ezt így folytatják, az is szép dolog. Stabilan haladunk, úgy mint eddig. Ha viszont nagyobbat akarunk haladni, ahhoz ez a rendszer már nem lesz elég. Ezért is kérte meg Navracsics Tibort másfél éve, hogy kezdje meg azokat a beszélgetéseket, amelyek előkészíthetik azokat a változásokat, amelyeket a 2026-os választások után meg fognak csinálni.

A kormányfő azt javasolják, a rendszert szabják át, ahol az szükséges. A miniszterelnök köszönetet mondott az önkormányzatoknak az ítéletidő kapcsán kialakult helyzet kezelése miatt. Hozzátette: szükség lesz a munkájukra a következő hetekben is.

Orbán Viktor: helyi tudás nélkül nem lehet ezt az országot vezetni

Orbán Viktor kiemelte: rendszeresen meglepődik, hogy egy 26 tagú párt az ország vezetésére próbál vállalkozni. Hozzátette: helyi tudás nélkül nem lehet ezt az országot vezetni. Azt mondta, ők nem látogatják a vidéket, hanem onnan jönnek. A elárulta, az összes szavazatuk 80 százaléka vidékről jött. Emlékeztetett: a 2002-es baloldali fordulat után az önkormányzatok voltak a jobboldali támaszpontok. A baloldal ezt később meg is bosszúlta. Ma van revansista elit Magyarországon. Budapesten és vidéken is.