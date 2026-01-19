Orbán Viktor: Ki kell maradnunk a pusztításból és a háború finanszírozásból is

"A helyzet úgy áll, hogy ezt a választást nektek kell megnyernetek. Ti vagytok a hivatásosok. Ha a hivatásosok bizonytalanok, az önkéntesek nem mozdulnak meg. A 2026-os választás azon dől majd el, hogy az önkormányzati vezetők hajlandók-e bele állni ebbe a küzdelembe" – fogalmazott Orbán Viktor az Önkormányzati Fórumon. A miniszterelnök hozzátette: egy olyan választás előtt állunk, ahol mozgósítási verseny zajlik majd. Mi, jobboldaliak vagyunk többen, a kormány munkáját támogató erők vannak többen, a kérdés csak az, hogy elvisszük-e őket választani.
Orbán Viktor szerint ideje feltenni azokat a kérdéseket, amelyek 16 év után felhalmozódtak az önkormányzati rendszerben. Sokan használták a finomhangolás kifejezést ennek kapcsán.
A kormányfő azt javasolja, ne finomhangoljunk. Hozzátette: szükség van egy számvetésre. Mint fogalmazott, nagy munkát végeztek 2016 óta, ha ezt így folytatják, az is szép dolog. Stabilan haladunk, úgy mint eddig. Ha viszont nagyobbat akarunk haladni, ahhoz ez a rendszer már nem lesz elég. Ezért is kérte meg Navracsics Tibort másfél éve, hogy kezdje meg azokat a beszélgetéseket, amelyek előkészíthetik azokat a változásokat, amelyeket a 2026-os választások után meg fognak csinálni.
A kormányfő azt javasolják, a rendszert szabják át, ahol az szükséges. A miniszterelnök köszönetet mondott az önkormányzatoknak az ítéletidő kapcsán kialakult helyzet kezelése miatt. Hozzátette: szükség lesz a munkájukra a következő hetekben is.
Orbán Viktor kiemelte: rendszeresen meglepődik, hogy egy 26 tagú párt az ország vezetésére próbál vállalkozni. Hozzátette: helyi tudás nélkül nem lehet ezt az országot vezetni. Azt mondta, ők nem látogatják a vidéket, hanem onnan jönnek. A elárulta, az összes szavazatuk 80 százaléka vidékről jött. Emlékeztetett: a 2002-es baloldali fordulat után az önkormányzatok voltak a jobboldali támaszpontok. A baloldal ezt később meg is bosszúlta. Ma van revansista elit Magyarországon. Budapesten és vidéken is.
Ők azt gondolják, kiszorultak a hatalomból, és vissza akarnak térni. Bosszút akarnak állni – emelte ki a fórumon.
Nem csak a kormányzati szereplőkön, hanem mindenkin aki a nemzeti közösséghez tartozik. A bosszú kapcsán a kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy a baloldal kivéreztette az önkormányzatokat.
Így állt elő az a helyzet, hogy 1400 milliárd forintnyi adósság halmozódott fel az önkormányzati rendszerben 2010-re. Ennek az adósságnak a 60 százaléka devizaalapú volt. A települések pénze így a bankoknál és a multiknál kötött ki. Emlékeztetett: 2010-ben az önkormányzati adósságok miatt a legalapvetőbb feladatok ellátására sem maradt pénz. A kormány ezt a terhet vállalta át.
Kiemelte: ehhez képest ma már csak az önkormányzatok 10 százaléka terhelt hitellel, az összes önkormányzati vagyonhoz képest a hitelek és kölcsönök aránya 1,6%. Ez az EU-ban is példátlanul alacsony összeg.
Orbán Viktor kiemelte: az urbanizáció nem járhat azzal, hogy a falvak eltűnnek, mert ők Magyarország legerősebb forrásvidéke. Épp ezért a választások után az lesz az egyik nagy feladat, hogy miként lehet úgy a magyarokat hozzásegíteni a városi szolgáltatásokhoz, hogy ezzel ne legyenek a falvak tönkre téve. A miniszterelnök a nyugati-keleti osztottságról is szót ejtett az országon belül. Kiemelte: a nemzeti kormány intézkedéseinek köszönhetően a nyugat-keleti életszínvonalbeli különbségek kiegyenlítődtek, a keleti országrész fel lett zárkóztatva.
A Fidesz-KDNP egyik nagy érdeme, hogy megszüntette Magyarország nyugat-keleti kettévágását, mely igazságtalanul oly sokáig fennált.
A szolidaritási adóról szólva azt mondta, nem szabad úgy városiasítani Magyarországot, hogy tönkre tesszük a vidéket. A gazdasági teljesítmény méretfüggő, így tekintettel kell lenni azokra a településekre, amelyeknek nincs akkora gazdasági teljesítménye mint a nagyobbaknak. Aláhúzta: a gazdaság egyes szektorai felelősséget kell, hogy vállaljanak más szektorokért.
A szolidaritásnak működnie kell Magyarországon.
Hozzátette: egy kormányváltás épp azért lenne rendkívül veszélyes, mert a szolidaritást biztosító intézkedéseket iktatnák ki. Ezen fáradoznak a Brüsszelből ideejtőernyőztetett bankárok és a brüsszeliek "helytartói", a Tisza Párt is.
"Ez az ország a magyaroké, és a magyaroknak segíteniük kell egymást!" - hangsúlyozta.
Két háborút elvesztettünk. Nem kockáztathatunk meg egy harmadikat. Mi pontosan tudjuk, milyen veszíteni, és tudjuk: bármelyik oldalon is álljon az ember, egy háborún összességében csakis veszíteni lehet. Ezért kell kiállnunk a béke politikája mellett! Nem elég azonban kimaradni a háborúból, a háború finanszírozásból is ki kell maradni. Vagy Ukrajnában költjük el a pénzt, vagy Magyarországon. Úgy fogalmazott: Brüsszel elkártyázza, elháborúzza az európai gyerekek, unokák jövőjét, hiszen a mostani háborús hitelfelvételeket ki kell majd valakinek fizetni, és Ukrajna erre egész biztosan nem lesz képes.
Ki kell maradnunk a pusztításból, és a finanszírozásból is, hogy lehessen a gyermekeinknek, unokáinknak pénzügyi értelemben vett jövője is!
Orbán Viktor azt is elárulta: Európát ma egy német, háborús felfogás irányítja. Ennek a nézetnek pedig van magyarországi lerakata is, ez pedig nem más, mint a Tisza Párt.
A miniszterelnök végezetül aláhúzta: "a 2026-os választást meg fogjuk nyerni."
Így folytatta: "Ebben a tónusban fogjuk megnyerni. Míg a másik üvöltözik, öklöt ráz, fenyeget, revansról beszél, börtönökről meg egyebekről, mi egy higgadt, nyugodt tónussal, egy fegyelmezett, komoly testtartással, őszintén, napról napra elvégezve a munkánkat, világos terveket bemutatva az embereknek ezt a választást meg fogjuk nyerni!"
Kiemelte: az igazi munka a választások megnyerése után kezdődik, méghozzá számos területen, ugyanakkor a legkomplexebb az új önkormányzati rendszer megalkotása lesz, már csak azért is, mert ezen a téren a legtöbb a szereplő.
