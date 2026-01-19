Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Orbán Viktor: "Köszönjük, Miskolc! Felkészül: Kaposvár!"

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 10:55
A hétvégén újabb, nagysikerű Háborúellenes Gyűlést tartottak, ezúttal Miskolcon.

A hétvégén Miskolcon gyűltek össze a béke támogatói, a következő alkalommal pedig Kaposvár lesz a Háborúellenes Gyűlés helyszíne – jelentette be Facebook-oldalán Orbán Viktor, aki egy rövid videót is megosztott az előző gyűlésről. Az eseményen természetesen ismét előkerültek a nemzetiszín zászlók mellett az Orbán-firkás pulcsik is, valamint ezúttal is rengetegen szerettek volna szelfizni a miniszterelnökkel, aki a lehető legtöbb embernek meg is állt egy közös fotóra vagy egy kézfogásra.

