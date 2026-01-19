Orbán Viktor: "Köszönjük, Miskolc! Felkészül: Kaposvár!"

A hétvégén Miskolcon gyűltek össze a béke támogatói, a következő alkalommal pedig Kaposvár lesz a Háborúellenes Gyűlés helyszíne – jelentette be Facebook-oldalán Orbán Viktor, aki egy rövid videót is megosztott az előző gyűlésről. Az eseményen természetesen ismét előkerültek a nemzetiszín zászlók mellett az Orbán-firkás pulcsik is, valamint ezúttal is rengetegen szerettek volna szelfizni a miniszterelnökkel, aki a lehető legtöbb embernek meg is állt egy közös fotóra vagy egy kézfogásra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.