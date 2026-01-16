Orbán Viktor a hóhelyzetről: "Jól vettük az akadályt!"

"A tapasztalat sokat számít hóhelyzetben is. Jól vettük az akadályt. Hálásan köszönöm minden szakember munkáját!" – üzente Facebook-oldalán Orbán Viktor, aki péntek reggel a Jó reggelt, Magyarország! vendégeként is kiemelte: a hópróbát kiállta az ország!
"Hálás vagyok először is azoknak, akiknek el kellett hárítani a veszélyt. A közlekedést biztosítani: a vasutasok, közútüzemeltetők, rendőrök, katasztrófavédelmisek, hadsereg, akik szintén egyes nehéz pontokon bevetésre kerültek. Annyi szerencsénk azért van, hogy amikor utoljára voltak hasonló nehéz pillanataink, a belügyminiszter ugyanaz volt akkor, mint most, a miniszterelnök ugyanaz volt most, mint akkor, így kinyitottuk azokat a dossziékat, hogy hogyan csináltuk. Ez a tapasztalat azért sokat segít, és az Operatív Törzs megalakulása jó ütemben történt, az első előrejelzések után ez megtörtént. A belügyminiszter pedig, ahogy tőle ezt megszoktuk, erős kézzel, a belügyön túli intézmények működtetését is garantálni tudta az Operatív Törzsön keresztül" - magyarázta az interjúban Orbán Viktor, kiemelve: megnyugtató benyomást kaptunk. Hozzátette azonban: "nincs vége, hidegek lesznek, ónos eső bármikor jöhet, tehát vigyázzunk egymásra!"
