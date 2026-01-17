A Tisza és a DK a legnagyobb európai háborús uszítók pártjához tartoznak

A Tisza és a DK a legnagyobb európai háborús uszító pártok közé tartozik Brüsszelben - mondta Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlésén Miskolcon szombaton.
A miniszterelnök azt mondta, el akarják vinni a fiatalokat Ukrajnába katonának; arról írtak alá megállapodást nagy európai államok vezetői, hogy katonákat fognak küldeni és állomásoztatni Ukrajnában.
Ők úgy mondják, hogy békefenntartóként - mondta.
Ezek nem békefenntartók, hanem háborúfenntartók.
A miniszterelnök kitért arra is, hogy ahhoz, hogy a fiataloknak esélyük legyen Miskolcon, arra is szükség van, hogy a pénzüket se vigyék el Ukrajnába.
Arra a pénzre itt van szükség, az a pénz, amit odaküldenek, az egész európai gazdaságból hiányzik. A magyarok munkája gyümölcsének Magyarországon kell hasznosulnia - szögezte le. Se katonát, se pénzt nem küldünk
és akkor Miskolc tud fejlődni - jelentette ki Orbán Viktor.
