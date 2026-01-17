Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Orbán Viktor: Ha Miskolc velünk, ki ellenünk?

Miskolc
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 19:07
Háborúellenes GyűlésgalériaOrbán Viktor
Bámulatos galériával jelentkezett Orbán Viktor.
Bors
Orbán Viktor még mindig a hatása alatt van az ezúttal Miskolcon megrendezett Háborúellenes Gyűlésnek, amelyről korábban már mások mellett egy hidegrázós videót is megosztott. 

Ha Miskolc velünk, ki ellenünk?

 - írta Facebook-oldalán megosztott galériájához a miniszterelnök. 

Orbán Viktor: Ha Miskolc velünk, ki ellenünk? 

