Orbán Viktor: Ha Miskolc velünk, ki ellenünk? 

Orbán Viktor még mindig a hatása alatt van az ezúttal Miskolcon megrendezett Háborúellenes Gyűlésnek, amelyről korábban már mások mellett egy hidegrázós videót is megosztott.
Ha Miskolc velünk, ki ellenünk?
- írta Facebook-oldalán megosztott galériájához a miniszterelnök.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.