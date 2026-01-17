Orbán Viktor: Irány Miskolc! Irány a háborúellenes gyűlés 

A helyszín ezúttal pedig Miskolc, az eseményről most pedig a miniszterelnök friss hírekkel jelentkezett.

Orbán Viktor Fotó: MW

Irány Miskolc! Irány a háborúellenes gyűlés. Hogy miért?

– kezdte Facebook-posztját a kormányfő, majd így folytatta:

Mert a háború csak egy rossz áprilisi döntésre van tőlünk. Brüsszelben ugyanis most is számolnak. Nem azt, hogyan lesz béke, hanem azt, hogyan fogják finanszírozni a háborút és Ukrajnát - “ameddig csak kell”. Európa fővárosaiban azt tervezik, hány katonát küldenek majd Ukrajnába - “békefenntartónak”. Németországban pedig már azt is tudják, honnan lesz katona - újraindították a sorkatonaságot.

Orbán Viktor ezt követően arról írt, hogy ebbe akarják Brüsszelben belerángatni a magyarokat.

Ebbe a háborús örvénybe akarnak a brüsszeliek berántani minket, magyarokat is. Ennek kell ellenállnunk.

Végezetül pedig elmondta, hogy várható még Háborúellenes Gyűlés:

Miskolcon és Ózdon. Alsózsolcán és Szikszón. Szerencsen és Kazincbarcikán. Ezért találkozunk ma Miskolcon. A békéért és Magyarországért!

