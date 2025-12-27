KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
„A Jóisten békességre teremtette az embereket, nem háborúra” – különleges videóval jelentkezett Orbán Viktor

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 27. 14:43
Orbán Viktor egy igazán különleges videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amelyben Takácsné Stalter Judit, Császártöltés polgármestere látható.
A kisfilmben a polgármester mások mellett arról mesélt, hogy minden felmenője Császártöltésen született, még 1744-ben, az első betelepülőkkel érkeztek a községbe. Majd arról is szól, hogy azért lett a község vetetője, hogy minél többet tudjon érte tenni, ami az adventi időszakban különösen fontos, ilyenkor például az időseket látogatja meg egy kis ajándékkal. 

A Jóisten békességre teremtette az embereket, nem háborúra

-  mondta Takácsné Stalter Judit, aki ezt követően elárulta, hogy édesapja is azok között volt, akit elhurcoltak a málenkij robotra, éppen ezért az ő, és családja számára különösen fontos a béke

A Jóisten békességre teremtette az embereket, nem háborúra. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a háborúellenes gyűléseken!

- írta végül Orbán Viktor a videóhoz. 

