„A Jóisten békességre teremtette az embereket, nem háborúra” – különleges videóval jelentkezett Orbán Viktor

A kisfilmben a polgármester mások mellett arról mesélt, hogy minden felmenője Császártöltésen született, még 1744-ben, az első betelepülőkkel érkeztek a községbe. Majd arról is szól, hogy azért lett a község vetetője, hogy minél többet tudjon érte tenni, ami az adventi időszakban különösen fontos, ilyenkor például az időseket látogatja meg egy kis ajándékkal.

- mondta Takácsné Stalter Judit, aki ezt követően elárulta, hogy édesapja is azok között volt, akit elhurcoltak a málenkij robotra, éppen ezért az ő, és családja számára különösen fontos a béke.

A Jóisten békességre teremtette az embereket, nem háborúra. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a háborúellenes gyűléseken!

- írta végül Orbán Viktor a videóhoz.

