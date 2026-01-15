Orbán Viktor: Már egymillió Gondosóra felhasználó Magyarországon!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor különleges képeket osztott meg arról, ahogy személyesen átadta az egymilliomodik Gondosórát Ildikó néninek.
Már egymillió Gondosóra felhasználó Magyarországon!
ingyenesen igényelhető
minden 65 év feletti számára
0-24 órás diszpécserszolgálat
Vészhelyzetben egyetlen gombnyomás is életet menthet!
– írta a poszthoz Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.