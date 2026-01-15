Orbán Viktor: Brüsszel nem adja fel

Orbán Viktor szerint Brüsszel nem adja fel, a Bizottság tegnap bemutatta Ukrajna finanszírozási tervét, és nemcsak a decemberi EU-csúcs eredményét teszik vele zárójelbe, de a valóságot is.
Orosz jóvátételről álmodoznak, és ismét hitet tesznek a háború finanszírozása és Ukrajna feltétel nélküli pénzelése mellett. Nem zavarja őket az orosz háborús gépezet előrehaladása, Európa gyászos pénzügyi helyzete, vagy az európai emberek véleménye. Mennek tovább a háború útján. Európában alig maradt kormány, aki ellen tud állni nekik.
- fogalmazott a kormányfő. Megjegyezte, Magyarország a kivétel, az elmúlt években megtanultunk kiállni magunkért.
A pénzügyi válság idején megszorítások helyett munkaalapú gazdaságot és családbarát országot építettünk. A migrációs krízis alatt lezártuk a határainkat és azóta sem engedjük be a migránsokat. A háború kirobbanása óta pedig mindent megteszünk, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból és annak finanszírozásából. De Brüsszel ezt nem fogja ölbe tett kézzel nézni. Erről szólt a tegnapi bejelentésük. Nincs mese, ismét rajtunk a sor, hogy nemet mondjunk Brüsszelnek. Mert ne legyen senkinek illúziója: csak a mi kormányunk tud nemet mondani nekik. De ehhez minden békeszerető magyar ember támogatására szükségünk lesz. Előbb a nemzeti petíción, majd az áprilisi választáson.
