Orbán Viktor: Brüsszel nem adja fel

Orbán Viktor szerint Brüsszel nem adja fel, a Bizottság tegnap bemutatta Ukrajna finanszírozási tervét, és nemcsak a decemberi EU-csúcs eredményét teszik vele zárójelbe, de a valóságot is.

Orosz jóvátételről álmodoznak, és ismét hitet tesznek a háború finanszírozása és Ukrajna feltétel nélküli pénzelése mellett. Nem zavarja őket az orosz háborús gépezet előrehaladása, Európa gyászos pénzügyi helyzete, vagy az európai emberek véleménye. Mennek tovább a háború útján. Európában alig maradt kormány, aki ellen tud állni nekik.

- fogalmazott a kormányfő. Megjegyezte, Magyarország a kivétel, az elmúlt években megtanultunk kiállni magunkért.