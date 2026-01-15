Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
"Van eladó sorban lévő lány?" - kérdezte viccesen Orbán Viktor

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 15:56
Orbán Viktor hatalmas meglepetést okozott Ildikó néninek.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor személyesen adta át az egymilliomodik gondosórát. Ildikó néni teljesen elképedt, amikor meglátta, ki áll a kiskapuban. A miniszterelnök viccesen megkérdezte, van-e eladó sorban lévő lány a háznál, amely megmelengette Ildikó szívét.

