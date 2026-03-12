Bikiniben villantott Balogh Edina: ettől leolvad a képernyőd

Nem is annyira hihetetlen a képeket látva, hogy Balogh Edina pár éve még szépségkirálynő volt. Azóta megfordult már a TV2 több műsorában is. Szerepelt a Vigyázat, gyerekkel vagyok!, az Ütős Ötös és a FARM VIP című produkcióban.

Balogh Edina bikinit villantott

Fotó: Mediaworks Archív

Balogh Edina bikiniben üdvözli a tavaszt

Lett még egy okunk örülni a jó időnek. Márciussal eljött a felmelegedés, vele együtt a ruhák szépen lassan lekerülnek. Nem tett másképpen Balogh Edina sem, aki úgy érezte: kellően meleg van már egy-egy bikinis képhez.

Habár nem gyakran szokott ehhez hasonló tartalmakat posztolni, szerencsénkre ezt most megosztotta velünk Instagram oldalán. Megmutatkozik szexi dekoltázsa és szépségkirálynői alakja.

Ezek az Instagram képek igazán magukért beszélnek!