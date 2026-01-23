Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Háborúellenes Gyűlés: Orbán Viktor Brüsszelből üzent kaposváriaknak

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 14:48
A miniszterelnököt arról kérdezték, mit visz Brüsszelből Kaposvárra, a szombati Háborúellenes Gyűlésre.
Bors
A szerző cikkei

Ahogy arról a Bors már beszámolt, Orbán Viktor magyar miniszterelnök csütörtökön utazott Davosba, ahol Donald Trump amerikai elnökkel megalapították a Béketanácsot. A kormányfő ezután Davosból Brüsszelbe utazott a rendkívüli uniós csúcstalálkozásra.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor most Brüsszelből üzent a hírcsatornáján. A miniszterelnököt arról kérdezték, mit visz Brüsszelből Kaposvárra, a szombati  Háborúellenes Gyűlésre. 

Most hazamegyünk, áttanulmányozzuk azokat a dokumentumokat, amelyeket tegnap kaptunk meg, föl kell őket dolgozni. A tanulságok egy részéről már Kaposváron tudok beszélgetni az érdeklődőkkel. De fel kell készülni nemcsak külpolitikai, hanem belpolitikai kérdésekből is. Nem voltam otthon két és fél napja és olyan gyorsan változik a magyar politika, hogy ez már heteknek számít, úgyhogy fel kell vennem a fonalat

- válaszolt a kormányfő. 

