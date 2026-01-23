Az EU-csúcsról jelentkezett Orbán Viktor

Orbán Viktor magyar miniszterelnök csütörtökön utazott Davosba, ahol Donald Trump amerikai elnökkel megalapították a Béketanácsot. A kormányfő ezután Davosból Brüsszelbe utazott a rendkívüli uniós csúcstalálkozásra.

Orbán Viktor és Donald Trump / Fotó: AFP

Élőben jelentkezett Orbán Viktor

A csúcstalálkozó után a miniszterelnök elmondta, hogy a megbeszélésen kaptak egy dokumentumot, aminek a részleteit még nem nyilvánosak, de amely arról szól, hogy befogadták az ukránok 800 milliárd dolláros igényét - írja az Origo.

Ezt nem tudom, hogy eredmény-e, de mindenképpen atombomba jellegű mellbe rúgás volt. Azt hittük eddig, hogy az ukránoknak van egy ilyen igényük, az Unió meg majd próbál esetleg valamit lágyítani rajta, de nem. Úgy, ahogy jött Ukrajnából az igény, befogadták az egészet

– fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor ugyanakkor elmondta, nem ez volt a fő napirendi pont, hanem a Davosban megalakul Béketanács. Mint mondta, itt az okoz zavart, hogy hogy viszonyuljanak egy olyan új testülethez, ami bevallottan azért jött létre, mert a régiek már nem működnek, viszont baj van a világban, és valakinek békét kellene teremteni. – Ezzel a céllal létrejön egy új szervezet, amelybe van, akit meghívtak, van, akit nem, és „az unió most nem tudja, hogy melyik lábára álljon” - írja a Magyar Nemzet.

Ketten voltunk csak, akik tudtuk, a bolgárok meg mi, akik azt mondtuk, hogy ez egy jó cél.

Ennek kapcsán kiemelte:

Mindenképpen több esélye van ennek a szervezetnek a sikerre és a békére, mint a régieknek, amelyek kudarcot vallottak. Mi rendben vagyunk, mert tudjuk, hogy mit akarunk. Dolgozunk rajta, előbb-utóbb lesz békecsúcs Budapesten

- jelentette ki a miniszterelnök, és hozzátette:

Nem tudjuk még, hogy pontosan mikor és hogy milyen szereplőkkel, de ez nem került le a napirendről, ez ott van az amerikaiaknak a jegyzetei között, és ott van a mi munkafüzetünkben is. Azt gondolom, hogy előbb-utóbb lesz békecsúcs Magyarországon. Hogy kettő vagy hármas kompozícióban, azt nem tudjuk.

Orbán Viktor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szavaira reagálva, amelyekkel Magyarországot és Orbán Viktort támadta, úgy fogalmazott:

Ehhez hozzá kell most már szoknunk, kampány van, nyolcvanegynéhány nap múlva választás van. Nem örülünk neki, de értjük a helyzetet. A választásoknak a legnagyobb tétje Magyarországon kívül Ukrajnában van.

Megjegyezte, szerinte a következő száz évben nem lesz olyan parlament, amely rábólintana Ukran uniós csatlakozására.

Azt gondolják az ukránok, hogy egyetlen módon lehet ezt a Magyarország nevű akadályt elhárítani, hogyha ukránbarát kormány lesz Magyarországon. És ezen dolgoznak. Magyarországon nyilvánvaló, hogy mi nem akarjuk, hogy bejöjjenek az Unióba. Ellenezzük a tagságát, Tisza meg a DK be akarja őket engedni, ezért tudomásul kell vennünk, hogy az ukránok aktív szereplői lesznek a magyar kampánynak, mert elemi érdekük fűződik hozzá, hogy Magyarországon kormányváltás legyen. Ettől nem vagyok boldog, nem valami szép dolog, még ha érthető is, de hát majd megküzdünk ezzel is

– fogalmazott Orbán Viktor.