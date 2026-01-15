Orbán Viktor a Gondosóráról: Egy gombnyomás életet menthet! Igényelje Ön is!

Különleges videót tett közzé Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor, ugyanis megmutatta, hogyan fogadta őt Ildikó néni, az egymilliomodik Gondosóra-tulajdonos, mikor elvitte neki személyesen a készüléket.
Ildikó néninek adtuk át az egymilliomodik Gondosórát.
Egy gombnyomás életet menthet! Igényelje Ön is!
– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.
