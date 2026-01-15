Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Orbán Viktor a Gondosóráról: Egy gombnyomás életet menthet! Igényelje Ön is!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 18:57
gondosóraéletmentés
Orbán Viktor saját maga vitte el Ildikó néninek az egymilliomodik Gondosórát.

Különleges videót tett közzé Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor, ugyanis megmutatta, hogyan fogadta őt Ildikó néni, az egymilliomodik Gondosóra-tulajdonos, mikor elvitte neki személyesen a készüléket.

Orbán Viktor karácsonykor
Orbán Viktor
Fotó:   Facebook

Ildikó néninek adtuk át az egymilliomodik Gondosórát.

Egy gombnyomás életet menthet! Igényelje Ön is!

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.

 

