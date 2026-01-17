Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Na, mi nem maradhat el a miskolci Háborúellenes gyűlésen sem? - fotó

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 10:31
Hatodik állomásához érkezik a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlése. Szombaton Miskolcra, a gyűlésnek otthont adó DVTK Arénára figyel az ország. Ez lesz az év első DPK-gyűlése, ahol többek között Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond.

A Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésein a polgári világ tagjai – többek között történészek, színészek, énekesek, élsportolók – is részt vesznek, így támogatva Magyarországot a háborúból való kimaradásért folytatott erőfeszítéseit.

 

A háborúellenes gyűlések mottója: „Aki békét akar, velünk tart!”

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán emlékeztetett az eseményre, és felhívta a figyelmet, hogy szombaton újra háborúellenes gyűlés lesz, a helyszín Miskolc.

Az első képek pedig már meg is érkeztek a miskolci Háborúellenes gyűlésről. Ahogy azt várni lehetett - és nagy rá az igény is -, ismét lehet kapni az Orbán-firkás pólókat és pulcsikat.

A miskolci Háborúellenes gyűlésen is lehet kapni firkás pólót
Háborúellenes gyűlés Miskolc
 
Háborúellenes gyűlés Miskolc
 

 

Háborúellenes gyűlés Miskolc
 

 

