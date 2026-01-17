Na, mi nem maradhat el a miskolci Háborúellenes gyűlésen sem? - fotó

A Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésein a polgári világ tagjai – többek között történészek, színészek, énekesek, élsportolók – is részt vesznek, így támogatva Magyarországot a háborúból való kimaradásért folytatott erőfeszítéseit.
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán emlékeztetett az eseményre, és felhívta a figyelmet, hogy szombaton újra háborúellenes gyűlés lesz, a helyszín Miskolc.
Az első képek pedig már meg is érkeztek a miskolci Háborúellenes gyűlésről. Ahogy azt várni lehetett - és nagy rá az igény is -, ismét lehet kapni az Orbán-firkás pólókat és pulcsikat.
