Na, mi nem maradhat el a miskolci Háborúellenes gyűlésen sem? - fotó

A Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésein a polgári világ tagjai – többek között történészek, színészek, énekesek, élsportolók – is részt vesznek, így támogatva Magyarországot a háborúból való kimaradásért folytatott erőfeszítéseit.

A háborúellenes gyűlések mottója: „Aki békét akar, velünk tart!”

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán emlékeztetett az eseményre, és felhívta a figyelmet, hogy szombaton újra háborúellenes gyűlés lesz, a helyszín Miskolc.

Az első képek pedig már meg is érkeztek a miskolci Háborúellenes gyűlésről. Ahogy azt várni lehetett - és nagy rá az igény is -, ismét lehet kapni az Orbán-firkás pólókat és pulcsikat.