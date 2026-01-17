"Magyar Péterről még egy fesztivált is elneveztek"

Miskolcon, a DVTK Arénában tartják a Háborúellenes gyűlést, ahol a program részeként Kocsis Máté is beszédet mondott. A Fidesz frakcióvezetője Orbán Viktor előtt lépett színpadra.

Kocsis Máté felidézte, hogy a Zebra Digitális Polgári Kör a múlt héten átlépte a húszezres taglétszámot, amellyel – mint fogalmazott – a tematikus DPK-k közül a megalakulása óta a legnagyobb közösségnek számít.

A Fidesz frakcióvezetője ezt követően az új zebrás tematikájú ruházati termékeket – pulóverek és pólók – mutatta be. Kocsis közölte, a termékekből származó bevételt jótékony célra ajánlják fel.

Kocsis Máté úgy fogalmazott: "Magyar Péter nincs itt". Magyar Péter azért nem folytatja másolt országjárását, mert vidéken apad a Tisza, ráadásul a volt feleségétől tudjuk, milyen mélységesen lenézi a vidékieket.

Ukrajna két év alatt háromszor annyi pénzt kapott az EU-tól, mint Magyarország 22 év alatt!

– erősítette meg Kocsis Máté, aki kiemelte, hogy Brüsszel megszüntetné a rezsicsökkentést, az édesanyák SZJA-mentességét és többkulcsos adót vezetne be Magyar Péter támogatásával.

„Orbán Viktor szembe mer menni az őrült brüsszeli ötletekkel, és van, aki hanyatt dobja magát” – fogalmazott Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

A frakcióvezető beszédében egy hatalmas „ütést” is bevitt Magyar Péternek, akiről szerinte egy fesztivált is elneveztek.