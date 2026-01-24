Lázár János: Magyarország jobb ország, mint volt

Kaposvárra érkezett Digitális Polgári Körök országjárása. A Háborúellenes Gyűlésen Lázár János is beszédet mond.

Lázár János elmondta a Háborúellenes Gyűlésen, minden magyar embernek munkát teremt a kormány / Fotó: MW

Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédét azzal kezdte, hogy külön köszöntötte a cigány magyar honfitársakat, akik maguk is jelen vannak a rendezvényen. – Köszönjük, hogy az ő segítségükkel is Magyarország jobb ország, mint volt – mondta.

Kitért arra, hogy néha kisebb-nagyobb vihart kavarnak a kijelentései.

Hiszem, hogy minden magyar embernek dolgoznia kell, aki erre képes. És az a kötelességünk, hogy mindenkinek munkát teremtsünk, és nem az, hogy bevándorlóknak helyet csináljunk. Amikor erről beszélek, minden cigány embernek és nem cigány emberre gondolok. És meg kell becsülni mindenféle munkát és munkást. Hajrá melósok, és tisztelet a takarító munkásoknak is

– fogalmazott.

Ezek után a balatonalmádi szavaiért elnézést kért, és megkövette a cigány magyarokat, akiknek fájt az ominózus mondat. – Aki ismer, tudja, mindig a cigányokért dolgoztam, és sosem ellenük. A magyarországi cigányok jelentik az ország tartalékát – hangsúlyozta.

Lázár János: ez a választás tétje

Az építési és közlekedési miniszter elmondta, hogy a 2026-os választás tétje nem csak az, hogy mivel juthatnak előrébb a magyarok.

Amikor Orbán Viktor kormányozza az országot, akkor minden magyar előrébb juthat

– tette hozzá. Jelezte, hogy az a legfontosabb kérdés, hogy biztonságban vagy káoszban fogunk élni.

Mit jelent a biztonság? Azt, hogy van béke, munka és család. A Fideszre a magyarok mindig számíthattak – rögzítette. Lázár János elmondta, hogy a fideszesek soha nem vettek el semmit a magyaroktól. Elvettek a bankoktól, a multiktól, az energiacégektől és a nemzetközi nagytőkétől. A vidéki magyarok is csak a Fideszre számíthatnak – rögzítette.

