Gulyás Gergely elárulta az igazságot a nyugdíjasok helyzetéről

Gulyás Gergely a közösségi oldalán tett közzé egy videót, amiben reagált a Human Rights Watch nevezetű Soros-szervezet rosszindulatú jelentésére, ami a magyar nyugdíjasok helyzetéről szól.
Válaszom a Human Rights Watch nevű Soros-szervezet nyugdíjasok helyzetéről szóló jelentésére
– írta az alább megtekinthető videóhoz Gulyás Gergely, aki tiszta vizet öntött a pohárba és tényekkel ment a jelentés ellen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.