Gulyás Gergely elárulta az igazságot a nyugdíjasok helyzetéről

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 08:48
Gulyás Gergely reagált a Human Rights Watch jelentésére.

Gulyás Gergely a közösségi oldalán tett közzé egy videót, amiben reagált a Human Rights Watch nevezetű Soros-szervezet rosszindulatú jelentésére, ami a magyar nyugdíjasok helyzetéről szól.

Gulyás Gergely / Fotó: MW

Válaszom a Human Rights Watch nevű Soros-szervezet nyugdíjasok helyzetéről szóló jelentésére

– írta az alább megtekinthető videóhoz Gulyás Gergely, aki tiszta vizet öntött a pohárba és tényekkel ment a jelentés ellen.

