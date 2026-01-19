Gulyás Gergely elárulta az igazságot a nyugdíjasok helyzetéről

Gulyás Gergely a közösségi oldalán tett közzé egy videót, amiben reagált a Human Rights Watch nevezetű Soros-szervezet rosszindulatú jelentésére, ami a magyar nyugdíjasok helyzetéről szól.

Gulyás Gergely / Fotó: MW

Válaszom a Human Rights Watch nevű Soros-szervezet nyugdíjasok helyzetéről szóló jelentésére

– írta az alább megtekinthető videóhoz Gulyás Gergely, aki tiszta vizet öntött a pohárba és tényekkel ment a jelentés ellen.