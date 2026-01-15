Fontos bejelentést tettek a kormányinfón a 13. és 14. havi nyugdíj kifizetéséről

Kulcsfontosságú, emberek sokaságát érintő döntés született a legutóbbi kormányülésen. A 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetését a kormány megerősítette, egyúttal közzétették az utalás rendjét.
A bankszövetség jelzésére a kormány megtárgyalta a 13. és a 14. nyugdíjak kifizetését is. A tájékoztatás szerint egy napon nem képesek teljesíteni biztonságosan az utalásokat, a kormány pedig alkalmazkodik a helyzethez, a kifizetések két egymást követő napon lesznek.
A kormányinfón Gulyás Gergely miniszter felidézte: a nyugdíjak vásárlóértéke 48 százalékkal emelkedett 2010 óta, erre készülnek a jövőben is.
Brüsszel 3000 milliárd forintot akar behajtani Magyarországtól, ez lenne a ránk eső rész abból a 800 milliárd dollárból, ami Ukrajna követel Brüsszeltől a következő 10 évre. Ursula von der Leyenék pedig azt is megmondják, hogy miről kellene lemondani a magyaroknak annak érdekében, hogy ez a pénz előálljon. A teljesség igénye nélküli felsorolás következik:
Brüsszel nagy szívfájdalma, hogy Magyarországon jelenleg olyan szuverén kormány van hatalmon, amely nem enged a brüsszeli nyomásnak, és évek óta nem hajtja végig a magyar emberek megsarcolására tett követeléseket. Brüsszel ezért kormányváltást akar Magyarországon, olyan kormányra van szükségük, amely feltétel nélkül bólogat az elképzeléseikre. Ehhez pedig a Tisza Pártot szemelte ki Ursula von der Leyen és Manfred Weber.
