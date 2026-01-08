Kormányinfó: Ukrajna 800 milliárd dollárt kért a következő 10 évre

Csütörtök délelőtt tartott Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Karmelita kolostor színháztermében. Az eseményen Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője is részt vett.

Csütörtök délelőtt tartották meg a Kormányinfót / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Elsőként Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője kapott szót, aki arról számolt be, két rendkívüli intézkedésre került sor a mai napon. A szociális ellátórendszer kihasználtsága 85,6 százalékos, ez azt jelenti, hogy senkinek nem kell a szabadban tölteni az éjszakát - írja az Origo.

Az alapvető szolgáltatások működnek, az élelmiszerek, gyógyszerek eljutnak a lakossághoz, a kórházakban végzik a műtéteket.

Jelenleg két faluban szünetel az áramszolgáltatás, melynek elhárításán a szakemberek dolgoznak.

Mukics Dániel ezután arról számolt be, hogy 84 tonna útszórósó áll a közútkezelő rendelkezésére. Több mint 200 százalékkal megnőtt a sérüléssel járó balesetek száma egy átlagos naphoz képest.

A tűzoltók gyakran autójukba szorult személyeket mentettek ki: tegnap több mint 200 balesethez riasztották őket, ezek közül egy halálos baleset és 22 súlyos sérüléssel járó baleset volt.

Hozzátette: az Országos Mentőszolgálat szerdán 4144 mentési feladatot látott el.

A Magyar Honvédség 235 járművel, köztük speciális katonai mentőjárművekkel áll rendelkezésre. A kórházakban megerősített orvosi és ápolói létszámmal fogadják a betegeket.

Az OKF szóvivője arra is felhívta a figyelmet, hogy

még nem alakult ki olyan jégtakaró a belföldi vizeken, amely alkalmas lenne a biztonságos sportolásra, fakutyázásra.

Ahhoz, hogy a jég vastagsága biztonságos legyen, napokon keresztül mínusz 10-12 Celsius-fokos tartós hőmérsékletre van szükség. Fontosnak nevezte továbbá, hogy mindenki feltöltött mobiltelefonnal induljon útnak.

Ezt követően Gulyás Gergely vette át a szót és elmondta, valamennyi állami szerv készen áll arra, hogy országszerte biztosítsa az alapvető ellátások működését. A következő napokra a meteorológiai előrejelzés szerint tartós hideg várható, újabb nagyobb havazás azonban nem.

A miniszter elmondta, Ukrajna 800 milliárd dollárt kért a következő 10 évre. Ebből 40 éven keresztól lehetne fizetni a magyar nyugdíjakat.