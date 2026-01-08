Kormányinfó: Ukrajna 800 milliárd dollárt kért a következő 10 évre

Csütörtök délelőtt tartott Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Karmelita kolostor színháztermében. Az eseményen Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője is részt vett.
Elsőként Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője kapott szót, aki arról számolt be, két rendkívüli intézkedésre került sor a mai napon. A szociális ellátórendszer kihasználtsága 85,6 százalékos, ez azt jelenti, hogy senkinek nem kell a szabadban tölteni az éjszakát - írja az Origo.
Az alapvető szolgáltatások működnek, az élelmiszerek, gyógyszerek eljutnak a lakossághoz, a kórházakban végzik a műtéteket.
Jelenleg két faluban szünetel az áramszolgáltatás, melynek elhárításán a szakemberek dolgoznak.
Mukics Dániel ezután arról számolt be, hogy 84 tonna útszórósó áll a közútkezelő rendelkezésére. Több mint 200 százalékkal megnőtt a sérüléssel járó balesetek száma egy átlagos naphoz képest.
A tűzoltók gyakran autójukba szorult személyeket mentettek ki: tegnap több mint 200 balesethez riasztották őket, ezek közül egy halálos baleset és 22 súlyos sérüléssel járó baleset volt.
Hozzátette: az Országos Mentőszolgálat szerdán 4144 mentési feladatot látott el.
A Magyar Honvédség 235 járművel, köztük speciális katonai mentőjárművekkel áll rendelkezésre. A kórházakban megerősített orvosi és ápolói létszámmal fogadják a betegeket.
Az OKF szóvivője arra is felhívta a figyelmet, hogy
még nem alakult ki olyan jégtakaró a belföldi vizeken, amely alkalmas lenne a biztonságos sportolásra, fakutyázásra.
Ahhoz, hogy a jég vastagsága biztonságos legyen, napokon keresztül mínusz 10-12 Celsius-fokos tartós hőmérsékletre van szükség. Fontosnak nevezte továbbá, hogy mindenki feltöltött mobiltelefonnal induljon útnak.
Ezt követően Gulyás Gergely vette át a szót és elmondta, valamennyi állami szerv készen áll arra, hogy országszerte biztosítsa az alapvető ellátások működését. A következő napokra a meteorológiai előrejelzés szerint tartós hideg várható, újabb nagyobb havazás azonban nem.
A miniszter elmondta, Ukrajna 800 milliárd dollárt kért a következő 10 évre. Ebből 40 éven keresztól lehetne fizetni a magyar nyugdíjakat.
Magyarország eddig – 2004 óta – összesen 73 milliárd euró támogatást kapott az Európai Uniótól. Ukrajna ennek mintegy 11-szeresét kéri a saját működésének biztosítására. Magyarország mellett immár Csehország és Szlovákia is nyilvánvalóvá tette, hogy nem ezeknek az országoknak kell Ukrajna működését, az ország finanszírozását biztosítani.
Nem csoda, hogy Brüsszel azért akar ukránbarát kormányt Magyarországon, mert a jelenlegi nem hajlandó biztosítani az ország finanszírozását”
– fogalmazott Gulyás Gergely, aki ezután kiemelte, Magyarország fennállása legnagyobb humanitárius segélyszolgáltatását léptette életbe az ukrán menekültek segítésére.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.