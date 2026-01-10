Gulyás Gergely: Európát csak az tudja szeretni, aki a saját hazáját is szereti

Gulyás Gergely a Fidesz-kongresszuson elhangzott beszéde elején kiemelte, hogy háborús négy év van mögöttünk, de Magyarország megmaradt a béke szigetének. A miniszter továbbá felidézte, hogy a kormány kibővítette a családtámogatási rendszert. A családi adókedvezmény megduplázása mellett, bevezették a több gyermekes anyák szja-mentességét és kedvezményes hitellel segítik az első otthon megszerzését.

Gulyás Gergely a Fidesz-kongresszuson

Fotó: MW / -

Egy áltagos magyar háztartás a harmadát fizeti az áramért és negyedét a gáznak ahhoz képest, mint amit Európa nagy részén fizetnek az emberek.

A miniszter szerint a fizetésekben is komoly előrelépés történt. 1 millió munkahely jött létre az elmúlt években. 270 euró volt a minimálbér értéke 2010, most 840 euró. 2022-ben a tanárok átlagos bére 446 ezer forint volt, ma 936 ezer forint.

Mi szeretjük Európát, és azt gondoljuk, hogy Európát is csak az tudja szeretni, aki szereti a saját hazáját!

- szögezte le Gulyás Gergely, aki szerint a tavaszi választások tétje, hogy háború vagy béke, migráció vagy határkerítés, Ukrajna vagy családtámogatás.

Ez a kérdés, válasszatok!

- zárta beszédét a miniszter.

