Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Melánia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gulyás Gergely: Európát csak az tudja szeretni, aki a saját hazáját is szereti

Gulyás Gergely
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 15:41
Fidesz-kongresszusFidesz
A Miniszterelnökséget vezető miniszter is felszólalt a Fidesz 31. kongresszusán.

Gulyás Gergely a Fidesz-kongresszuson elhangzott beszéde elején kiemelte, hogy háborús négy év van mögöttünk, de Magyarország megmaradt a béke szigetének. A miniszter továbbá felidézte, hogy a kormány kibővítette a családtámogatási rendszert. A családi adókedvezmény megduplázása mellett, bevezették a több gyermekes anyák szja-mentességét és kedvezményes hitellel segítik az első otthon megszerzését. 

Gulyás Gergely a Fidesz-kongresszuson
Gulyás Gergely a Fidesz-kongresszuson
Fotó: MW / -

Egy áltagos magyar háztartás a harmadát fizeti az áramért és negyedét a gáznak ahhoz képest, mint amit Európa nagy részén fizetnek az emberek.  

A miniszter szerint a fizetésekben is komoly előrelépés történt. 1 millió munkahely jött létre az elmúlt években. 270 euró volt a minimálbér értéke 2010, most 840 euró. 2022-ben a tanárok átlagos bére 446 ezer forint volt, ma 936 ezer forint. 

Mi szeretjük Európát, és azt gondoljuk, hogy Európát is csak az tudja szeretni, aki szereti a saját hazáját! 

- szögezte le Gulyás Gergely, aki szerint a tavaszi választások tétje, hogy háború vagy béke, migráció vagy határkerítés, Ukrajna vagy családtámogatás.

Ez a kérdés, válasszatok!

- zárta beszédét a miniszter. 

Itt lehet élőben nézni a Fidesz-kongresszust:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu