Az új csapat: egy képen a Fidesz 106 képviselőjelöltje

Nem akármilyen közös fotóval zárult a január 10-én Budapesten tartott 31. Fidesz-kongresszus. Mint ismert, itt mutatták be a 106 képviselőjelöltet, aki a Fidesz-KDNP-t képviseli majd. Egészen meglepő, de ráfértek mindannyian egyetlen fotóra:

A nagy csapat: a párt 106 képviselőjelöltje Orbán Viktor társaságában a Fidesz-kongresszuson

Fotó: MW

Orbán Viktor egyébként az eseményen tartott beszéde során elárulta: 65 régi és 41 új jelölt indul a Fidesz-KDNP színeiben. Kiemelte: noha sokak szerint a győztes csapaton nem szabad változtatni, ő hisz a megújulásban. Mint fogalmazott: a Fidesznél csak a Fidesz a jobb!

Az eseményen egyébként a párt legjelentősebb politikusai tartottak beszédet a miniszterelnök mellett. Felszólalt többek közt Menczer Tamás, Kubatov Gábor, Semjén Zsolt vagy épp Gulyás Gergely is, miközben az összegyűltek hangulatáról Tóth Gabi és Dér Heni gondoskodott.

