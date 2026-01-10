Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
Az új csapat: egy képen a Fidesz 106 képviselőjelöltje

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 17:52 / FRISSÍTÉS: 2026. január 10. 17:53
Fidesz-kongresszusOrbán Viktor
Egyetlen, közös fotón a 106 fős Fidesz-képviselőcsapat.

Nem akármilyen közös fotóval zárult a január 10-én Budapesten tartott 31. Fidesz-kongresszus. Mint ismert, itt mutatták be a 106 képviselőjelöltet, aki a Fidesz-KDNP-t képviseli majd. Egészen meglepő, de ráfértek mindannyian egyetlen fotóra:

A nagy csapat: a párt 106 képviselőjelöltje Orbán Viktor társaságában a Fidesz-kongresszuson
A nagy csapat: a párt 106 képviselőjelöltje Orbán Viktor társaságában a Fidesz-kongresszuson
Fotó: MW

Orbán Viktor egyébként az eseményen tartott beszéde során elárulta: 65 régi és 41 új jelölt indul a Fidesz-KDNP színeiben. Kiemelte: noha sokak szerint a győztes csapaton nem szabad változtatni, ő hisz a megújulásban. Mint fogalmazott: a Fidesznél csak a Fidesz a jobb!

Az eseményen egyébként a párt legjelentősebb politikusai tartottak beszédet a miniszterelnök mellett. Felszólalt többek közt Menczer Tamás, Kubatov Gábor, Semjén Zsolt vagy épp Gulyás Gergely is, miközben az összegyűltek hangulatáról Tóth Gabi és Dér Heni gondoskodott.

Alábbi galériánkban pedig azt lehet végignézni, miként fogadták a kongresszuson Orbán Viktort, illetve mennyi emberrel szelfizett a kormányfő:

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus
Fidesz kongresszus 2026 01 10 orbán viktor szelfi
Fidesz kongresszus 2026 01 10 orbán viktor szelfi
Fidesz kongresszus 2026 01 10 orbán viktor szelfi
fidesz kongresszus 2026 01 10 orbán viktor
Fidesz kongresszus 2026 01 10 orbán viktor szelfi
Fidesz kongresszus 2026 01 10 orbán viktor szelfi
Fidesz kongresszus 2026 01 10 orbán viktor szelfi
Fidesz kongresszus 2026 01 10 orbán viktor szelfi
Fidesz kongresszus 2026 01 10 orbán viktor szelfi
Fidesz kongresszus 2026 01 10 orbán viktor szelfi
Fidesz kongresszus 2026 01 10 orbán viktor szelfi
Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus szelfi vége
Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus szelfi vége
Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus
Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus
Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus szelfi vége
Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus szelfi vége
Galéria: Orbán Viktor mindenkivel szelfizett: így fogadták a miniszterelnököt a Fidesz-kongresszuson
1/18
Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus

 

