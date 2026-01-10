Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson: 2026 tavaszán sorsot választunk Magyarországnak

Január 10-én, Budapesten Fidesz-kongresszust tartottak, mely során a Fidesz-KDNP meghirdette kampányprogramját. Az eseményen többek közt olyan politikusok szólaltak fel, mint Kövér László, Gál Kinga, Szijjártó Péter vagy épp Kocsis Máté. Az eseményt természetesen Orbán Viktor beszéde zárta.
Orbán Viktor azzal kezdte beszédét: ma jelöltállító kongresszus van. Ma lépnek nyilvánosság elé azok, akik a győzelem után négy évig támogatják Magyarország kormányát, négy évig vállalják a döntés felelősségét a hazánkat érintő ügyekben. "Ők azok, akik vállalják, hogy megingás nélkül megvédik és vezetik a független Magyarországot" - húzta alá. Hozzátette: a Fidesz-KDNP listáját és listavezetőjét majd február 20-ig mutatják be. Annyit azonban elárult: ő 20 év miniszterelnökség után is készen áll a feladatra.
Barátaim! A győztes csapat itt áll előttetek, illetve itt vannak közöttünk
- jelentette ki, majd bemutatta a 106 képviselőjelöltet.
"Győztes csapaton ne változtass, tövig koptatott igazság. De aki kigondolta, tudta-e, tudhatta-e, amit mi tudunk? Látott-e olyat, amit mi láttunk? Látott-e zsinórban négyszer kétharmaddal megnyerni választást? Húsz éven át megnyerni minden önkormányzati választást. Uniós csatlakozásunk óta diadalmaskodni az összes EU-s választáson. Nem láthatott ilyet, mert erre rajtunk kívül soha senki nem volt képes. És jó ideig nem is lesz - ha egyáltalán!" - húzta alá a miniszterelnök.
Orbán Viktor elárulta: 65 régi és 41 új jelölt indul a Fidesz-KDNP színeiben.
A győztes csapaton ne változtass elv helyett abban hiszek, hogy az eklézsiát mindig meg kell reformálni, mert a Fidesznél csak a Fidesz a jobb!
Kiszámíthatóság, biztonság, tapasztalat. A Fideszben a nemzedékváltás is rendezetten, átgondoltan és egyetértésben megy végbe - magyarázta a megújulás hátterét.
Ha van olyan, hogy Fidesz-minőség, az bajtársiasságot jelent!
Orbán Viktor arról is beszélt: összefogást egy nemzet életében csak úgy lehet biztosítani, ha a párton belül is összefogás, bajtársiasság van, nem pedig széthúzás.
A miniszterelnök arról is beszélt: a bajtársiasság igazmondást is jelent. Felemlegette a baloldal elhíresült "nem fogunk mindent elmondani, mert megbukunk" mondatát, kiemelve: "Ez nem a mi világunk! És hiszem, hogy nem is a magyarok világa! A mi világunk az egyenes beszéd, a tényszerű érvelés és a tárgyszerű okfejtés."
Kiemelte: a nemzeti kormány minden fontos kérdésben kikérte az emberek véleményét. Ez a fajta nyíltság és őszinteség elengedhetetlen a jó kormányzáshoz.
A miniszterelnök beszédében kiemelte: a veszélyek korát éljük, békés, biztonságos, kiszámítható életet csak szavatartó, hűséges, tapasztalt kormányok adhatnak a nemzeteknek!
A miniszterelnök azt kérte a jelöltektől: "A háborúról, a migrációról és a genderveszedelemről mindenképpen beszéljetek! Ezek egymástól távol eső ügyeknek tűnnek, de van egy közös pontjuk: visszacsinálhatatlanok."
A kormányfő szerint, aki egyszer megadta magát a migrációnak, az nem tud visszatérni a beözönlés előtti állapotokhoz. Aki beengedte a migránsokat, már csak az együttélés módozatairól dönthet. Brüsszel könyörtelenül végrehajtja a tervét és bevándorlóországgá alakít mindenkit, aki nem lázad fel.
Brüsszel az európai keresztény civilizáció ellensége.
"Könnyű kikalkulálni, hogy a keresztény magyar civilizáció fenntartásáért napi egy millió eurót kifizetni kisebb ár, mint egy bevándorlóország fenntartásának összege" – jelentette ki a kormányfő, majd elmondta, a bírságként befizetett összeget is vissza fogja szerezni Magyarország. Kiemelte, a migrációs paktum jegyében, amelyet a Tisza Párt és a DK is támogat, hazánk bevándorlóországgá válna.
Több száz olyan migránst kéne átvennie Magyarországnak, akiket ők engedtek be
– jelentette ki a kormányfő. Elmondta, aki a Fidesz ellen szavaz az a migrációra szavaz. Elmondta, a migráció az antiszemitizmust hozza magával.
A liberális baloldali pártok ma veszélyt jelentenek, és bajt hoznak a magyar zsidó közösség fejére. A Fidesz–KDNP az egyetlen közösség, amely biztonságot akar és tud nyújtani a magyar zsidó közösségnek
– jelentette ki a miniszterelnök.
A genderveszedelem kapcsán kiemelte: Brüsszelben a család tetszőleges összetételű kombináció. A ferdeségek propagandája, az érzékenyítés mindenkit elér. Áthuzalozzák a gyerekek agyát, ez pedig egyetlen nemzedék alatt visszafordíthatatlan lesz - magyarázta.
Orbán Viktor kiemelte: a helyzet világos: mindössze két út áll előttünk. "Áprilisban az egyik útra igent, a másikra nemet fog mondani Magyarország."
Az egyik a magyar út, a béke útja, a másik a háborúé, Brüsszelé.
Orbán Viktor hangsúlyozta: a Tisza Párt hadi gazdaságra állítaná át a mi országunkat is. Brüsszel már döntött arról, hogy háborúba megy. Az a kérdés, Magyarország kimarad-e ebből.
Brüsszel úgy akar háborúzni, hogy nincsen rá pénze – jegyezte meg.
A brüsszeliek felélték a saját gyermekeik jövőjét
– magyarázta.
A fiataloknak üzenve elmondta: a Tisza és DK szemrebbenés nélkül fogja végrehajtani Brüsszel követeléseit. Az a fiatal, aki a Tiszára szavaz, tönkreteszi a saját jövőjét és egész életében nyögni fogja az Ukrajnának nyújtott hadi kölcsön rá eső részét. Emlékeztetett, az ukránok beadták a következő tíz évre szóló, 800 milliárdos igényüket. A kormányfő kiemelte, az Európai Unió azt követeli, hogy Magyarország súlyos, az állampolgárokat érintő megszorítások révén segítsen kifizetni az Ukrajnának nyújtandó segítséget.
Ha egy Tisza-DK-kormány Brüsszel mellé lép a háborúba, és átszervezi a magyar gazdaságot, akkor kedves magyar fiatalok, nektek annyi
– fogalmazott igen keményen Orbán Viktor.
A világ, amelyben 1990 után megtanultunk élni, dolgozni, ép most omlik össze, Trump elnök pedig megadta neki a kegyelemdöfést – jelentette ki a miniszterelnök, majd fogatlan oroszlánnak nevezte a nemzetközi szervezeteket és szerződéseket. Szerinte eljött a kétoldalú megállapodások, személyes kapcsolatok és az erő, a nemzetállamok korszaka. Arra is emlékeztetett, ma Moszkva, Peking, Isztambul és Washington is Magyarország sikerében, biztonságos fejlődésében érdekelt.
A magyar út melletti erős érvünk, hogy a másik utca zsákutca. Olyan eredményeket értünk el, amelyek másokról csak álmodoznak
– jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette, sehol a világon nem tudták megtenni, hogy a kétgyermekes édesanyák élethosszig tartó adómentességet kapjanak.
Mi azt vállaltuk, hogy 150 gyárat építünk, ebből már 101 gyár épül is
– jelentette ki Orbán Viktor.
Nem túlzás, hogy 2026 tavaszán sorsot választunk Magyarországnak – fogalmazott a miniszterelnök. Megjegyezte, hogy ha mindenki elvégzi a feladatát, nem bízzák el magukat, és megőrzik az alázatot, akkor a jutalom sem marad el és újra győzni fognak.
Magasba a zászlókat, fel győzelemre. A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenekelőtt. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok
– zárta beszédét Orbán Viktor.
