Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson: 2026 tavaszán sorsot választunk Magyarországnak

Január 10-én, Budapesten Fidesz-kongresszust tartottak, mely során a Fidesz-KDNP meghirdette kampányprogramját. Az eseményen többek közt olyan politikusok szólaltak fel, mint Kövér László, Gál Kinga, Szijjártó Péter vagy épp Kocsis Máté. Az eseményt természetesen Orbán Viktor beszéde zárta.

Orbán Viktor és a Fidesz bemutatták a párt választási szlogenjét

Fotó: YouTube

Orbán Viktor: a Fidesz-minőség bajtársiasságot jelent!

Orbán Viktor azzal kezdte beszédét: ma jelöltállító kongresszus van. Ma lépnek nyilvánosság elé azok, akik a győzelem után négy évig támogatják Magyarország kormányát, négy évig vállalják a döntés felelősségét a hazánkat érintő ügyekben. "Ők azok, akik vállalják, hogy megingás nélkül megvédik és vezetik a független Magyarországot" - húzta alá. Hozzátette: a Fidesz-KDNP listáját és listavezetőjét majd február 20-ig mutatják be. Annyit azonban elárult: ő 20 év miniszterelnökség után is készen áll a feladatra.

Barátaim! A győztes csapat itt áll előttetek, illetve itt vannak közöttünk

- jelentette ki, majd bemutatta a 106 képviselőjelöltet.

"Győztes csapaton ne változtass, tövig koptatott igazság. De aki kigondolta, tudta-e, tudhatta-e, amit mi tudunk? Látott-e olyat, amit mi láttunk? Látott-e zsinórban négyszer kétharmaddal megnyerni választást? Húsz éven át megnyerni minden önkormányzati választást. Uniós csatlakozásunk óta diadalmaskodni az összes EU-s választáson. Nem láthatott ilyet, mert erre rajtunk kívül soha senki nem volt képes. És jó ideig nem is lesz - ha egyáltalán!" - húzta alá a miniszterelnök.

Orbán Viktor beszéde zárta a kongresszust

Fotó: MW

Orbán Viktor elárulta: 65 régi és 41 új jelölt indul a Fidesz-KDNP színeiben.

A győztes csapaton ne változtass elv helyett abban hiszek, hogy az eklézsiát mindig meg kell reformálni, mert a Fidesznél csak a Fidesz a jobb!

Kiszámíthatóság, biztonság, tapasztalat. A Fideszben a nemzedékváltás is rendezetten, átgondoltan és egyetértésben megy végbe - magyarázta a megújulás hátterét.

Ha van olyan, hogy Fidesz-minőség, az bajtársiasságot jelent!

Orbán Viktor arról is beszélt: összefogást egy nemzet életében csak úgy lehet biztosítani, ha a párton belül is összefogás, bajtársiasság van, nem pedig széthúzás.