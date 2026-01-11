"Aki a Tiszára szavaz, tönkreteszi a saját jövőjét"

Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 11. 10:34
A Tisza és a DK szemrebbenés nélkül fogja teljesíteni Brüsszel követeléseit.

Orbán Viktor egy újabb, igen fontos üzenetet emelet ki a szombati, Fidesz-kongresszuson elhangzott beszédéből. Ekkor a fiatalok figyelmét hívta fel arra, hogy ha a Tiszára vagy a DK-ra szavaznak, a saját jövőjüket teszik tönkre. A Tisza és a DK ugyanis szemrebbenés nélkül hajtja végre Brüsszel parancsait. Aki a Tiszára szavaz, egész életében nyögni fogja az Ukrajnának adott hadikölcsön ráeső részét.

