Maratoni kormányülésre készülnek Orbán Viktorék

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 16:57
kormányülésmaraton
Orbán Viktor szerint éjszakába nyúló meló ígérkezik.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor új poszttal jelentkezett a közösségi oldalán a mai rendkívüli kormányülésről, ami a jelek szerint maratoni lesz.

Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Rendkívüli keddi kormányülés. Éjszakába nyúló meló ígérkezik. Felkészülés a jövő héti EU-csúcsra

– írta a posztjához Orbán Viktor.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
