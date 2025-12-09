Maratoni kormányülésre készülnek Orbán Viktorék

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor új poszttal jelentkezett a közösségi oldalán a mai rendkívüli kormányülésről, ami a jelek szerint maratoni lesz.

Orbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Rendkívüli keddi kormányülés. Éjszakába nyúló meló ígérkezik. Felkészülés a jövő héti EU-csúcsra

– írta a posztjához Orbán Viktor.