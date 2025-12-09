Így fogadta Orbán Viktor a paraguayi elnököt Magyarországon

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor megosztotta, hogy hazánkba látogatott a paraguayi elnök, Santiago Pena, és azt is elárulta, hogy milyen céllal érkezett hozzánk.
Harminc év után újra paraguayi elnök Magyarországon. Fókuszban a béke és a gazdasági együttműködés.
Európában háborús készültség van. A politikai napirend a szankcióktól, vagyonelkobzástól, háborús kezdeményezésektől hangos. A világ jelentős része azonban békét, együttműködést, gazdasági fejlődést szeretne.
Így van ez Paraguayban is. Santiago Peña elnök átfogó fejlesztési programot hirdetett és partnereket keres a reformok eredményes megvalósításához. Magyarország az elmúlt másfél évtizedben a konzervatív kormányzás referenciapontja lett, az adócsökkentés politikájára, a családtámogatásokra, a foglalkoztatás és a befektetésösztönzés terén elért eredményeinkre a világ számos pontján mintaként tekintenek.
Ezért Peña elnök úrral ma feltérképezzük, miként tud Magyarország hozzájárulni a paraguayi gazdasági programok sikeréhez
– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.