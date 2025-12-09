Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Így fogadta Orbán Viktor a paraguayi elnököt Magyarországon

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 14:59
paraguayelnök
Magyarországra érkezett Santiago Pena.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor megosztotta, hogy hazánkba látogatott a paraguayi elnök, Santiago Pena, és azt is elárulta, hogy milyen céllal érkezett hozzánk.

ORBÁN Viktor; PENA, Santiago
Santiago Pena és Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

🇭🇺🇵🇾 Harminc év után újra paraguayi elnök Magyarországon. Fókuszban a béke és a gazdasági együttműködés.

Európában háborús készültség van. A politikai napirend a szankcióktól, vagyonelkobzástól, háborús kezdeményezésektől hangos. A világ jelentős része azonban békét, együttműködést, gazdasági fejlődést szeretne.

Így van ez Paraguayban is. Santiago Peña elnök átfogó fejlesztési programot hirdetett és partnereket keres a reformok eredményes megvalósításához. Magyarország az elmúlt másfél évtizedben a konzervatív kormányzás referenciapontja lett, az adócsökkentés politikájára, a családtámogatásokra, a foglalkoztatás és a befektetésösztönzés terén elért eredményeinkre a világ számos pontján mintaként tekintenek.

Ezért Peña elnök úrral ma feltérképezzük, miként tud Magyarország hozzájárulni a paraguayi gazdasági programok sikeréhez

– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.

