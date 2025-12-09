Orbán Viktor elmondta, miről lesz szó a mai kormányülésen

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor percekkel a kezdés előtt elmondta, hogy szerda helyett kedden lesz a kormányülés és most jó hosszú is lehet. Az Egyenesen Viktortól Messenger-csoportban elárulta a kormányfő, hogy egyebek között milyen témákról lesz szó.
Orbán Viktor elárulta, hogy a kormányülés egyik témája a jövő heti európai uniós miniszterelnöki csúcsra való felkészülés (vagyis: megy-e a pénzünk Ukrajnába?), illetve lakossági program megindításáról is van egy előterjesztés – utóbbi arról szól, hogy olyan lakóépületeknél, ahol napelem van, lehet pályázni házi akkumulátorra, energiatárolóra.
