Orbán Viktor elmondta, miről lesz szó a mai kormányülésen

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 16:34
ukrajnakormányülés
Fontos dolgokat árult el Orbán Viktor.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor percekkel a kezdés előtt elmondta, hogy szerda helyett kedden lesz a kormányülés és most jó hosszú is lehet. Az Egyenesen Viktortól Messenger-csoportban elárulta a kormányfő, hogy egyebek között milyen témákról lesz szó.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15. Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: Mediaworks

Orbán Viktor elárulta, hogy a kormányülés egyik témája a jövő heti európai uniós miniszterelnöki csúcsra való felkészülés (vagyis: megy-e a pénzünk Ukrajnába?), illetve lakossági program megindításáról is van egy előterjesztés – utóbbi arról szól, hogy olyan lakóépületeknél, ahol napelem van, lehet pályázni házi akkumulátorra, energiatárolóra.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
