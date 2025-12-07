Szentkirályi Alexandra: "Óriási nyomás van Magyarországon"

Kecskeméten az összegyűlt magyarok Orbán Viktor miniszterelnök támogatását is kifejezték egy olyan ügyben, ami Magyarország jövőjét fogja meghatározni. Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője a Háborúellenes Gyűlésen arról beszélt, hogy azok a békepárti magyarok, akik részt vesznek ezen a rendezvényeken, egy fontos üzenetet közvetítenek a háborúpárti feleknek. Az európai gazdaság fejlesztése helyett Brüsszel Ukrajnába lapátolná a magyarok pénzét, ez ellen is kiállnak a magyarok.

Szentkirályi Alexandra: "A Háborúellenes Gyűlésen a magyarok a miniszterelnököt támogatják a békepártiság jegyében"

A Háborúellenes Gyűléseken a magyarok azt is megüzenik; nem szeretnék finanszírozni a háborút

A kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen összegyűlt tömeg egy fontos üzenetet közvetít. Az Európában domináns háborúpártiságot az is magyarázza, hogy a háború mögött komoly anyagi érdekek is vannak. A békepárti kiállással a magyarok megüzenhetik; nem szeretnék, hogy Magyarország finanszírozza Ukrajnát, ezzel a háborút is tovább nyújtva.

Szentkirályi Alexandra arról számolt be a Metropolnak, hogy jelenleg óriási nyomás van Magyarországon. A miniszterelnöknek szüksége van arra, hogy a vele szemben áradó háborús pszichózis ellenében a magyarok mögötte álljanak. A magyarok ugyanis nem szeretnék veszélybe sodorni Magyarországot, nem szeretnék, hogy elvigyék a fiainkat egy háborúba. Szentkirályi Alexandra a gazdasági szempontokat is kiemelte.

"Brüsszel most arra készül, hogy minden tagállamot egy közös hitelbe kényszerít, amivel mi Ukrajnát finanszírozzuk. Ez azt jelenti, hogy azt a pénzt, amit egyébként a magyar emberekre tudnánk költeni és arra, hogy a gazdaság jól működjön és ebből az emberek profitáljanak, azt oda kell adjuk Brüsszelnek és rajta keresztül Ukrajnának. És látjuk azt, hogy mire ment el az eddig Ukrajnának adott pénz. Szerintem mindenki fejébe beleégett az a kép, hogy arany WC-ket találnak a valaha volt legnagyobb ukrán korrupciós ügyben. Szerintem mi ezt nem hagyhatjuk és ezért nagyon fontos, hogy minél többen álljunk ki a béke mellett. "

Ha béke van, van gazdasági növekedés, stabilitás és biztonság Magyarországon

– jelentette ki Szentkirályi Alexandra.