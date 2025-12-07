Menczer Tamás a Háborúellenes Gyűlésen: Európában Orbán Viktor személyesíti meg a józan ész és a béke politikáját

Vezető politikusok, ismert közéleti szereplők és influenszerek is szép számban jelentek meg a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen. Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a háborús terjeszkedés utolsó szakaszában vagyunk. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója ugyanezt az üzenetet erősítette meg, kiemelve, hogy a békepártiak nem akarják ezt a háborút finanszírozni.

A Háborúellenes Gyűlés üzenete; "Nem háborút akarunk, hanem békét". Fotó: Menczer Tamás Facebook oldala

A Háborúellenes Gyűlés üzenete: nem akarjuk, hogy a mi pénzünket Ukrajnába küldjék

Az eddigiekhez hasonlóan telt házas tömeg volt a Háborúellenes Gyűlésen. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a miniszterelnök szavaira utalva hangsúlyozta a Gyűlés jelentőségét.

Óriási a veszély a szomszédunkban, lassan 4 éve háború dúl és sokan dolgoznak azért, hogy ez a háború folytatódjon, erre legyen pénz. Ebben benne van a kiszélesedés, eszkaláció kockázata. Mi nem háborút akarunk, hanem békét és azt sem akarjuk, hogy a mi pénzünket oda küldjék. Ezért jövök el és ezért kérek mindenkit, hogy támogassa Orbán Viktort és a Fidesz-KDNP-t

– mondta el lapunknak Menczer Tamás, aki sokakhoz hasonlóan minden eddigi Háborúellenes Gyűlésen részt vett, a december 13-i mohácsi Gyűlésen is meg fog jelenni. Az államtitkár azt is kiemelte, hogy a szegedi Gyűlés december 20-án lesz talán az eddigi legnagyobb.