Fotókon a negyedik Háborúellenes Gyűlés: Mohácson is hatalmas tömeg állt ki a béke mellett

Negyedik alkalommal találkoztak a béke szószólói: a Háborúellenes Gyűlés december 13-ai helyszíne Mohács volt.

Zászlók a magasban: ismét rengetegen voltak a Háborúellenes Gyűlésen

Fotó: MW

Háborúellenes Gyűlés Mohácson

Ismét teltház előtt zajlott le a Háborúellenes Gyűlés: ezúttal Mohácsra érkezett a Digitális Polgári Körök országjárása. A szervezők szerint nem véletlenül lett Mohács a következő állomás, hiszen a magyar történelem egyik legnagyobb tanulságát hordozó városa most a jövő szimbóluma is lehet. "Mohács egyszer már megtanította nekünk, mit jelent, ha nem vagyunk elég erősek. Ma viszont az erő a béke, és a magyarok a béke oldalán állnak" – magyarázták.

Az eseményen Radics Gigi és Curtis egy igazán különleges dalt mutatott be: felcsendült az Elindultam szép hazámból kezdetű népdal feldolgozása, természetesen a már oly népszerű Szabadság Vándorai mellett. A közönség állva tapsolta a produkciót.

Természetesen ezúttal is voltak felszólalók, beszélgetések a színpadon. Dr. Szili Katalin, az Országgyűlés volt elnöke, Miklósa Erika operaénekesnő, Rudán Joe rockénekes valamint Rátgéber László kosárlabda mesteredző kerekasztal-beszélgetésen vett részt, később pedig Kocsis Máté tartott beszédet. "Ha Mohácson nyerünk, akkor nyerni fog az egész ország" – jelentette ki. Az esemény zárásaként pedig egy igen különleges beszélgetésre került sor, Orbán Viktor miniszterelnököt ugyanis ezúttal Andor Éva kérdezte.

