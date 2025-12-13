Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Fotókon a negyedik Háborúellenes Gyűlés: Mohácson is hatalmas tömeg állt ki a béke mellett

mohács
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 14:02 / FRISSÍTÉS: 2025. december 13. 14:03
Háborúellenes Gyűlésgaléria
Képeken az esemény legemlékezetesebb pillanatai! Ilyen volt a mohácsi Háborúellenes Gyűlés.

Negyedik alkalommal találkoztak a béke szószólói: a Háborúellenes Gyűlés december 13-ai helyszíne Mohács volt.

Zászlók a magasban: ismét rengetegen voltak a Háborúellenes Gyűlésen
Fotó: MW

Háborúellenes Gyűlés Mohácson 

Ismét teltház előtt zajlott le a Háborúellenes Gyűlés: ezúttal Mohácsra érkezett a Digitális Polgári Körök országjárása. A szervezők szerint nem véletlenül lett Mohács a következő állomás, hiszen a magyar történelem egyik legnagyobb tanulságát hordozó városa most a jövő szimbóluma is lehet. "Mohács egyszer már megtanította nekünk, mit jelent, ha nem vagyunk elég erősek. Ma viszont az erő a béke, és a magyarok a béke oldalán állnak" – magyarázták. 

Az eseményen Radics Gigi és Curtis egy igazán különleges dalt mutatott be: felcsendült az Elindultam szép hazámból kezdetű népdal feldolgozása, természetesen a már oly népszerű Szabadság Vándorai mellett. A közönség állva tapsolta a produkciót. 

Természetesen ezúttal is voltak felszólalók, beszélgetések a színpadon. Dr. Szili Katalin, az Országgyűlés volt elnöke, Miklósa Erika operaénekesnő, Rudán Joe rockénekes valamint Rátgéber László kosárlabda mesteredző kerekasztal-beszélgetésen vett részt, később pedig Kocsis Máté tartott beszédet. "Ha Mohácson nyerünk, akkor nyerni fog az egész ország" – jelentette ki. Az esemény zárásaként pedig egy igen különleges beszélgetésre került sor, Orbán Viktor miniszterelnököt ugyanis ezúttal Andor Éva kérdezte.

Az alábbi képre kattintva lapozható végig galériánk a negyedik Háborúellenes Gyűlésről:

Háború Ellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13. DÁP, HEGY, Tömeg
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Attraction Látványszínház
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Attraction Látványszínház
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Attraction Látványszínház
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Attraction Látványszínház
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Attraction Látványszínház
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Tömeg
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Rákay Philip szabó zsófi
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Rákay Philip
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Rákay Philip és Szabó zsófi
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY dr benyeda zsófia
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY kincses kálmán és gyöngy
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY dr Szili katalin rudán joe szabó zsófi
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY dr Szili katalin rudán joe szabó zsófi
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY dr Szili katalin rudán joe szabó zsófi Rátgéber László és Miklósi Erika
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Rátgéber László és Miklósi Erika
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY dr Szili katalin Miklósa erika rudán joe Rátgéber lászló szabo zsofi
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY rudán joe
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Miklósa erika
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Rátgéber László
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY dr Szili katalin
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Miklósa erika énekel
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Kövesi ferenc
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Kövesi ferenc
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY radics Gigi
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY radics gigi
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Curtis
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Radics Gigi és Curtis és Sárközi Lajos
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Radics Gigi és Curtis és Sárközi Lajos
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Radics Gigi és Curtis és Sárközi Lajos
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY hoppál hunor szabo zsofi Pávkovics Bence
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Kocsis máté
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Kocsis Máté
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Orbán Viktor
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Orbán Viktor
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Orbán Viktor
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Orbán Viktor
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Orbán Viktor
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Orbán Viktor és Andor Éva
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Orbán Viktor
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Orbán Viktor és Andor Éva
Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY Vége
Galéria: Ilyen volt a negyedik, mohácsi Háborúellenes Gyűlés
Háború Ellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13. DÁP, HEGY,

Itt lehet visszanézni a HírTV élő közvetítését az eseményről:

Dosszié

